Nav bør ikke straffe dem som finner ny jobb

Slik fungerer koronavaksinen: - Må en lokal betennelse til for at vaksinen skal virke

Jeg er skuffet over at dette presenteres og vinkles på en negativ måte

Alibaba-gründer Jack Ma har vist seg for første gang på to måneder

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev nylig om Malin Stavsøien, som sist sommer sa opp en heltidsstilling hun var permittert fra og i stedet skaffet seg to andre jobber. Nå er hun permittert på nytt, men mister retten til dagpenger i tolv uker. Årsaken er at hun sa opp den forrige jobben frivillig.

Regelverket sier at hvis du skal beholde retten til dagpenger, må du holde fast på din opprinnelige jobb inntil du har skaffet deg en ny ansettelse. Men reglene har ikke noe fasitsvar. De åpner for tolkning, og under koronakrisen bør de tolkes fleksibelt. Hvis Nav hadde ment at Stavsøien hadde en «rimelig grunn» til å si opp den forrige jobben, ville hun fått dagpenger når hun nå er permittert igjen.

Men hvis du gjør akkurat det statsministeren anbefaler, har du selvfølgelig en rimelig grunn. Erna Solberg sa tidlig i januar at alle som er permitterte, bør se seg om etter andre jobber.

LES OGSÅ: NHO er glad for at permitteringsordningen forlenges

Stavsøien fortjener uansett ros for initiativet hun viste. Hun var barsjef på en restaurant i Trondheim som i fjor måtte stenge på grunn av smitteverntiltakene. Da det ble klart at restauranten ikke ville åpne dørene igjen, sa hun opp jobben og skaffet seg to andre.

Fellesforbundet har engasjert seg i saken og mener at Nav må tolke reglene på en annen måte, eventuelt at regelverket må endres. Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) mener også det som har skjedd er urimelig. Han har stilt et spørsmål om saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og spør hvordan statsråden vil sikre at andre ikke blir utsatt for det samme som Malin Stavsøien.

Vi mener regelverket er godt nok. Men det ser ut til at Nav trenger en tydeligere instruks om hvordan reglene skal tolkes. Så lenge vi befinner oss i en krisesituasjon, må Nav vise større fleksibilitet enn de har gjort i denne saken. Folk som finner seg en ny jobb i stedet for å gå permittert, fortjener anerkjennelse, ikke straff.