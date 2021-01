- Jeg føler meg lurt av alle nyttårstalene

– En uke går greit, to uker blir krevende. Fire uker vil gi svært alvorlige utfordringer

Saken oppdateres.

Terje Eidsvåg føler seg litt lurt av nyttårstalene som lovte gull og grønne skoger i 2021, mens Kari Hovde holder motet oppe ved å stupe inn i Sex og Singelliv-serien for fjerde gang.

Pandemi, vaksineforsinkelser og elendighet til tross, det er (etter hvert) topp stemning når politisk redaktør Siv Sandvik og kommentatorene Terje Eidsvåg og Kari Hovde går gjennom denne ukas begivenheter.

AUFs vervestrategi har mottatt kraftig kritikk fra flere hold. Men er forbud mot å verve på stand løsningen? Én av disse tre er i hvert fall hoderystende til det. Hør diskusjonen om aggressiv verving, generasjonskamp og konflikten Arbeiderpartiet i Trondheim ikke blir kvitt.

Midtnorsk debatt: AUFs vervesuksess slår sprekker

At flere har klikket over at influencerne Vita og Wanda Mashadi dukket opp i NRKs sportssending, går heller ikke upåaktet hen.

Midtnorsk debatt: Å klage på en «sjuk medieverden» på grunn av to uvante fjes, er syltynt

Ukas anbefaling er fast post også denne gangen: Terje har en anbefaling du ikke vil gå glipp av, mens Siv og Karis anbefalinger sender trioen på mimretokt et par tiår tilbake i tid. Og litt på avveie, må man vel kunne si. Men er du kvinne pluss/minus førti med god kjennskap til Carrie, Miranda, Samantha og Charlotte - vil du nok bli med på turen.

