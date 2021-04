- Jeg har i mange år fulgt anbefalingen om å ikke reise til Steinkjer

Over 70 ungdommer kobles til smitteutbrudd etter flere fester

Her er hverdagenes pastakonge

Skarstein i en klasse for seg: – Oi, rodde jeg så bra?

Framstilles for fengsling etter brann i Levanger

Bjørn fikk en god idé da han gikk langs den tomme skinnegangen: - Jeg tenkte at her er det muligheter

Over 2000 trøndere i karantene: - Må spørre om vi har senket skuldrene litt for mye

Over 2000 trøndere i karantene: - Må spørre om vi har senket skuldrene litt for mye

Saken oppdateres.

Omadressert tar for seg ukas to snakkiser, NRK-serien "Frontkjempere" og regjeringens plan for gjenåpningen av Norge.

Debatten rundt serien som hadde premiere mandag startet allerede før første episode. Blant annet mener flere historikere at serien ikke er kritisk nok, og at serien skaper symapti med frontkjemperne.

Kulturkommentator Terje Eidsvåg er ikke i tvil om at det er et voldsom følsomt tema når tidligere NS-medlemmer og frontkjempere står frem på NRK.

- Men det er viktig, og har en verdi, at frontkjemperne forteller sin versjon før alle sammen er døde, sier han.

LES OGSÅ: Er tida moden for gammelnazistenes versjon nå?

Ikke noe geni

Men hvor vellykket serien er i sin helhet er han mer usikker på.

Politisk redaktør, Siv Sandvik har sett én episode, og sier hun datt av under de lange scenene med menn som ligger i snøen og skyter. Samtidig innrømmer hun at hun ikke er den rette å ha på laget på "Geni" hvis spørsmålene omhandler slag, og hvem som var med i det.

Og slår fast:

- Menn, spesielt over en viss alder, er mer interessert i krigen enn kvinner.

Ligger tynt an

Omadressert-gjengen ser også frem til august 2021. Går alt etter planen så er Norge nærmest tilbake til normalen.

Og mener Erna Solberg og Høyre får boost inn mot valget hvis det skjer.

- For med ny nedstenging ligger hun tynt an, mener Sandvik.

HØR på podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller går inn der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes)