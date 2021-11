«Jeg er ingen kjeltring»-spesial

Tiller om julebord: - Antar at det vil bli en vurdering som gjøres for hvert enkelt julebord

Saken oppdateres.

Det brenner under beina på Hansen etter avsløringene i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene. Vi i Omadressert prøver å gi deg det du trenger å vite om saken, og ikke minst om hun er ferdig som stortingspresident.

Episoden er spilt inn rett etter at det torsdag ble klart at Hansen ikke skal redegjøre for pendlerboligsaken i stortingssalen, men gi et skriftlig svar. Det ble klart etter et møte med parlamentariske lederne i Stortinget torsdag.

Onsdag sa hun til Adresseavisen at hun ikke er en kjeltring. Noe også USA-president Richard Nixon sa på nøyaktig samme dato i 1973.

Ni måneder senere måtte Nixon gå.

