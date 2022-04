Drep mig, kvinne, men ikke med SUV!

Karim Tahir fikk pris for fremragende innsats for inkludering

Ny dag, nye muligheter for å få et to tonns metallmonster rett i pannebeinet før du rekker å si Sport Utility Vehicle.

Myke trafikanter er stygge skjellsord i en tettbefolket by. Her er det mer regel enn unntak å kjøre bil 600 meter fra husdør til matbutikk. Uansett om det er i et dieselspyende monster eller en subsidiert identitetsmarkør som tilfeldigvis også er en bil.

Vi mykinger er ikke bare et forsinkende element i veien. Vi er fritt vilt, og jaktsesongen varer året rundt.

Syklister og fotgjengere som allikevel tør å begi seg ut i gatene, er vel vitende om at det er med en blink på ryggen.

Det spiller ingen rolle om vi følger trafikkreglene til punkt og prikke. Ikke en gang fotgjengerfeltene er fredet.

La meg presentere: Bilister som akselerer mot gangfeltet, bråbremser, og irritert vinker den myke trafikanten over.

Den irriterte vinkinga.

Jeg vet ikke hva som får meg til å ville sparke inn døra på firehjulsdrevne drapsmaskiner mest, at føreren ikke viser tydelig at de tenker å stoppe, eller vinkinga.

Ikke bare finnes det en egen sirkel i helvete for disse bilistene. De har én ting til felles. De er nesten alltid kvinner.

Dere hørte meg.

Kampen for tilværelsen som myk trafikant i et biltilvendt samfunn kan ikke ta høyde for feminisme og at alle kvinner skal stå sammen.

Bak rattet råder nemlig full likestilling: De fleste må bli tydeligere og mer oppmerksomme i trafikken. Noen mer enn andre.

