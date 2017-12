Gnagsår, ulv i melka og solide mageplask: Her er året som gikk

Bekymret for å bli dumpet? Da kan sjansen være større for at det faktisk skjer

Årets uvenn. «Æ».

Årets kaffeslabberas. Kulturminister Linda H. Helleland troppet opp hjemme hos Sp-nestleder Ola Borten Moe for å drikke kaffe på vei langs Pilegrimsleden. Med vafler og jordbær på bordet var de enige om at norske verdier var under angrep, slo et slag for kristendomsfaget og at alle må dusje etter gymmen. Norske verdier, det er verdier som har vaska seg.

Årets Store-Ulv. Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen har berget mange ulv i Norge i løpet av året og overlevde Senterpartiets mistillitsforslag i Stortinget. Det fikk bare 10 stemmer, alle fra Senterpartiet.

Årets zombie. Det er ikke alle forunt å stå opp fra graven og tråkke rundt i beste sendetid, men sannelig fikk vi ikke en ny sesong av «Gutta på tur». Når de døde våkner, lukter det sjalottlauk.

Årets harrytur. Sylvi Listhaugs studietur til Rinkeby.

Årets kunstanmelder. Håkon Bleken, som i vår uttalte at Trondheim Kunstmuseum de siste årene har presentert kunst som er «jævlig kjedelig».

Årets mageplask (I). Konsernsjefen i NHST som utfordret VGs Hanne Skartveit til padling og IQ-test. Det endte med en invitasjon til scones og te. Opp som en machomann, ned som en tøffel.

Årets gnagsår. Nesten daglig kommer det nye saker om investeringer og planer for de nye metrobussene som skal rulles ut i Trondheim i 2019. Metrobussen har gjort seg fortjent til prisen for årets gnagsår før den har begynt å slite på veiene.

Årets «har vi blitt for gamle?». Sjelden har vi følt oss eldre enn da vi fikk en fidget spinner mellom hendene. Hva den oppvoksende slekt ser i denne propellen er en gåte. Den snurrer jo bare! Nei, gi oss noe vi forstår, som Tamagotchi, Beyblade og klinkekuler.

Årets navnebytte (I). Senter for bygdeforskning i Trondheim skiftet navn til Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning. Når skal Felleskjøpet forstå at de ikke kan tviholde på et norsk og lett forståelig navn?

Årets «snu kappen etter vinden». Venstres nyvalgte stortingsrepresentant Jon Gunnes.

Jon Gunnes, september 2017: Det blir vanskelig å se velgerne i øynene dersom vi går i regjering med Frp.

Jon Gunnes, desember 2017 (på spørsmål fra Adresseavisens journalist om ikke det betyr at dere har lurt velgerne deres):

- Det kan du si. En annen måte å si det på er at vi har endret oppfatning fordi vi ser at vi oppnår mest på den måten.

Årets overdrivelse. Da Oljedirektoratet skulle regne på inntektene fra oljefeltet Goliat, gjorde en Excel-feil at sluttsummen ble 130 milliarder høyere enn den skulle være. Ikke bare er det årets kleineste regnefeil, det er også 2017s suverent heftigste overdrivelse. Ve den byråkraten som bommet på tastene, sier vi, med stemmen tykk av medlidenhet.

Årets boble. Gud og hvermann spekulerer i kryptovalutaen bitcoin, som har mangedoblet verdien sin i høst. For fem år siden lo vi av disse nerdemyntene, i fjor ignorerte vi dem. Nå gleder vi oss til krakket kommer. Imens river vi oss i håret over at vi ikke hoppet på kryptotoget da vi fremdeles hadde råd.

Årets indianer. Siv Jensen.

Årets minst vellykkede charterplan. Rosenborg bestilte treningstur til Dubai. Mens Molde har gjennomført treningsleir i landet hvor det blant annet er forbud mot homofili, valgte RBK å avlyse turen etter protester fra lagets egne supportere.

Årets duo. I sommer stakk Ingrid Skjøtskift (H) og Hilde Opoku (MDG) hodene sammen. Resultatet? En felles uttalelse om manglende gjennomsiktighet i trondheimspolitikken. Nå er Opoku rådgiver i Ghana, mens Skjøtskift hviler på laurbærene.

Årets genser. Dorte Skappel-genseren er glemt og gjemt. I år er det Ganni-genseren som gjelder. Plagget er blitt gjenstand for hjemmestrikket piratkopiering. Men pirater med gullkiste har mot formodning råd til å kjøpe genseren som koster over 4000 kroner i butikk.

Årets Lille-Ulv. Tine meierier skapte ulv i vellinga ved å plassere en ulv i silhuett på julekartongene med H-melk. Det skapte et ulveopprør mot meierigiganten, et opprør som bekreftet at det sjelden lønner seg å rope: «Ulv! Ulv!»

Årets klagesang. FM-nettet ble slått av i Oslo i september. Plutselig ble Oslo-avisene fulle av artikler om FM og DAB. Kommentatorene klaget, ekspertene forklarte hvordan man kunne klare den smertefulle overgangen. Det virket som om ingen i Oslo var klar over at i det aller meste av landet hadde overgangen skjedd for lenge siden, uten at samfunnet hadde brutt sammen

Årets mageplask (II). Hvem vil se avdankede fotballspillere lunte rundt på Ullevaal i et forsøk på å gjenskape scoringen i Marseille? Jo, det er Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen, som i et anfall av akutt nostalgi har fått Ronaldo og Rekdal til å ta på seg skoene igjen. Dette lukter gryn, ikke gressbane.

Årets diktlesing. Hvem hadde trodd den britiske utenriksministeren Boris Johnson skulle stå for årets mest poetiske øyeblikk? Ministeren med Storbritannias laveste frisørbudsjett resiterte diktet «The Road to Mandalay» av Rudyard Kipling, men ble stoppet av ambassadøren før han kom til delen der Kipling parodierer buddhismen. Grunnen? Han befant seg i det helligste buddhisttempelet i Myanmar, en av Storbritannias tidligere kolonier. You do you, Boris!

Årets monster. Vedtaket om byggingen av Trondheim Spektrum ble dunket gjennom i bystyret, til massive protester fra mindretallet i bystyret, naboer og en rekke andre engasjerte i Trondheim. «Monsterhallen» på Nidarø skal bygges. Nå gleder vi oss til et år med monsterkrangler.

Årets navnebytte (II). «Hva ligger vel i et navn?», sa Julie til Romeo. Altfor mye, skal vi tro norsk offentlig sektor. Lenge snuste Bane NOR, tidligere Jernbarneverket, på gullmedaljen. Men ingen kan konkurrere med Høyskolen i Oslo og Akershus, som i framtiden skal hete Oslo Metropolitan University. Ryktet sier at rektor Curt Rice slo i bordet med at Oslo oppfyller Wikipedia-definisjonen av «metropol». Så det så.

Årets cowboy. Sylvi Listhaug.

