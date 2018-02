- Jeg ble frustrert over pekefinger fra revisor og sa at de må ta det opp med Terje direkte

Denne byen har ikke et ordentlig sentrum, bare et kjøpesenter med parkeringsplass

Saken oppdateres.

Dagens bensin- og dieselbiler er fortidens teknologi, det samme gjelder nok også papiravisene og såkalt lineær TV.

Bil, TV og papiraviser er både praktiske, til tider koselige og effektive. Men utviklingen vil spise dem opp og erstatte både forbrenningsmotorer, ordinære TV-program til fastsatte tider og papir med nye produkter som morgendagens forbrukere og et bærekraftig samfunn vil og må ha. Det spiller mindre rolle hva vi som har vokst opp som bilister måtte tro – alt tyder på at verden går fremover.

LES OGSÅ: Bilen skaper skille mellom by og land

Det er vanskelig å se for seg livet i Trøndelag 20 år frem i tid. Mange av oss har problemer med å akseptere tanken på ikke å eie en privatbil som gir deg frihet og fleksibilitet i hverdagen. Vi argumenter med at vi skal på hytta, det går ikke an å ta buss til fjellbygda eller til en liten krok innerst i en fjord på Fosen. Forskerne og klimafanatikerne forstår ikke folks behov når de tror selvkjørende biler og busser skal frakte oss dit vi vil, når vi vil. Slik argumenter vil bli innhentet av utviklingen.

Forandringen kommer uansett, om vi vil eller ikke. De som klarer å tenke stort og langsiktig nok, vil kunne skape nye bedrifter og tjenester som passer inn i fremtidens samfunn. De som liker å tro at klimaspørsmålet er noe som går over om noen år, trenger å våkne opp og lukte på den grønne og teknologiske vinden som blåser stadig sterkere.

LES OGSÅ SERIEN DIN HVERDAG: I fremtiden kan kollektivtrafikken bli overtatt av roboter

Vi som leser papiraviser og haster hjem i dieseldyret vårt for å rekke Dagsrevyen klokka 19.00, er de siste dinosaurene som vandrer rundt uvitende om at meteorsvermen er på full fart mot jorda.

En ny rapport som Enova har bestilt og som ble presentert på Enovakonferansen denne uka, har analysert hvordan våre bilvaner vil endre seg frem mot 2030. Mange vil kvitte seg med privatbilen. Stadig flere vil leie bil og bare betale for de kilometerne de faktisk kjører, og det vil bli billigere å eie enn å leie bil, er noen av konklusjonene i den rapporten. Videre spår analysen at de som er unge i dag, vil kvitte seg med privatbilene først. Førerløse biler, tog, buss og båter vil forandre alt. Bruk og holdninger til bil vil skape skillelinjer mellom by og distrikt. Utviklingen mot mindre biler vil først starte i byene, men vil nå folk i distriktene etter hvert, heter det i rapporten.

Både den teknologiske utviklingen, restriksjoner på private, fossile biler og fremkommeligheten i byområder gir grunn til å tro at forskerne har rett når de slår fast at alt vil endre seg. Stadig færre av oss vil føle behov for å eie en egen bil, i alle fall en bil som drives av fossilt brensel. Privatbilisme vil bli langt mindre attraktivt om få år. Først i byene, men etter hvert også andre steder.

Det grønne skiftet i norsk og internasjonal økonomi er ikke noe som kommer, det er allerede her. De som omstiller seg først, har størst sjanse til å lykkes. Bensin og dieselbiler er allerede akterutseilte. Bil- og transportsektoren er i full gang med omstillingen, førerløs og utslippsfri transport er ikke science fiction, men virkelighet.

LES KRONIKKEN: Kompakte byer gir lavere energibruk

Om 12 år er det på ingen måte opplagt at familiens førstevalg på vei til hytta er den slitne bensin-Volvoen ute i garasjen. Den er byttet ut med en elbil eller et kjøretøy drevet av andre energibærere. For mange vil en førerløs buss eller tog være helt naturlig å velge fra Trondheim til hyttebygda. På stasjonen blir du hentet av en lokal gründer som har etablert hente- og bringetjeneste til hyttetrappa med sin elektriske minibuss. På veien opp til hytta svinger dere innom den lokale matbutikken som har pakket og gjort klar varene du har bestilt på nettet før dere dro.

Teknologiske nyvinninger, nye grønne virksomheter og restriksjoner på det som forurenser og tar plass, vil sammen tvinge frem en utvikling i retningen som forskerne nå peker på.

I mellomtiden kan du jo irritere deg over de nye bompengesatsene som innføres langs den nye E6 som bygges gjennom Trøndelag og urettferdigheten i bompengesystemet i og rundt Trondheim. Men det hjelper neppe. En kombinasjon av gulrot og pisk, der teknologiske løsninger og fordeler for miljøvennlige alternativer er gulroten og bompengene for fossilbilene er pisken, er trolig puffet i baken som skal til for at vi – de siste dinosaurene – forstår at noe grønt er på gang.

Det er billigere å ta toget mellom Trondheim og Steinkjer, enn å kjøre alene i dieseldyret ditt, særlig når de nye bomsatsene kommer. Vi kan stritte imot så mye vi vil, men til liten nytte. Du husker vel hva som skjedde med de forrige dinosaurene som vandret rundt her på jorda?

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

Hør Adresseavisens kommentatorer diskutere i vår podkast «OmAdressert»