2019 kan bli en annen dans

Fylkesårsmøtene i de politiske partiene er unnagjort, og de aller fleste har samlet seg til ett fylkeslag for det nye Trøndelag. Fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem, har politiske ambisjoner og lanserte seg selv som partiets kandidat til å bli fylkesordfører etter valget. Nestleder Ola Borten Moe er ikke mindre sulten på innflytelse.

- Vi skal ha fylkesordføreren neste høst. Og vinne Norge i 2021. Eller som Leonard Cohen sang: «First we take Manhattan, then we take Berlin» sa Borten Moe sist helg.

Partiet som i dag samarbeider med Arbeiderpartiet både nasjonalt og regionalt er sukkerhøy på gode valgresultat og muligheter for mer makt i et samlet Trøndelag. Man skal ikke være rare valgforskeren for å skjønne at Aps problemer åpner et rom for et mer innflytelsesrikt Sp når fylkestingsvalget nærmer seg høsten 2019. Vi så det samme foran stortingsvalget i 2017. Ap slet med å finne de riktige sakene, viklet seg inn i en fortelling om Norge som få kjente seg igjen i og etterpå kom Giske-saken og metoo rullende innover Ap.

Senterpartiet traff mange gjennom å snakke om sentralisering, motstand mot politireform, kommunesammenslåinger og å ta hele landet i bruk. Deres politiske budskap nådde velgere over hele landet. Til sist fikk Sp en oppslutning på 10,3 prosent på landsbasis. I Nord-Trøndelag fikk de 24,4 prosent, mens de i Sør-Trøndelag oppnådde 10,7 prosent av stemmene.

Men skal Senterpartiets drøm om igjen å henge ordførerkjedet rundt halsen på sin egen fylkesordfører er det vanskelig å se for seg at de skal fortsette å danse med Ap og Tore O. Sandvik. Etter all sannsynlighet vil Ap også etter valget i 2019 være langt større enn Senterpartiet, selv om Ap for tiden sliter i motbakke. Håpet om at Senterpartiet skal å få fylkesordføreren gjennom et samarbeid på rødgrønn side er derfor mikroskopisk. Skal Tomas Iver Hallem oppnå sitt politiske mål, må det skje gjennom et partnerbytte i den trønderske politikken. Spørsmålet er imidlertid om en slik tanke bryter så grunnleggende med Senterpartiets linje i rikspolitikken at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum setter ned foten for prosjektet.

Jeg tror ikke det skjer. Dersom Senterpartiet i Trøndelag kan oppnå makt og innflytelse i et nytt borgerlig samarbeid, vil neppe noen i Oslo ønske å stikke kjepper i hjulene for en slik politisk dans. Senterpartiets ønske om makt og posisjoner er sterkt. Det er få andre partier som har samme evne til å gjøre stas på sine ordførere og trekke frem politiske seire både i Stortinget, i fylkespolitikken og rundt om i kommunene der de har kapret ordførerstolene. Å samarbeide med Ap på Stortinget, samtidig som de samarbeider med Høyre og Frp rundt om i landet ellers, vil skape noen utfordringer men vil være mulig å leve med.

Det er fortsatt lenge til høsten 2019. Dersom dagens regjeringspartier fortsetter å styrke seg på bekostning av Ap, vil det skape en ny dynamikk i sentrum av norsk politikk som kan få senterpartister over hele landet til å øyne sjansen for mer makt på den andre siden av bordet. Senterpartiet samarbeider i dag med Høyre og Frp i en rekke kommunestyrer. I Trøndelag styres både Steinkjer og Stjørdal gjennom et borgerlig samarbeid der Senterpartiet har hånda på rattet.

Trønder-Avisa har beregnet at dersom resultatet i 2019 blir som valget i 2015, vil det være dødt løp mellom de to blokkene. Ap og SV får 27 mandater i det nye fylkestinget. Et nytt borgerlig samarbeid mellom Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp får det samme. MDG, Pensjonistpartiet og Rødt vil få til sammen fem representanter, og havne på vippen. Det skal med andre ord ikke så stor fremgang til på borgerlig side før Ap og SV mister flertallet dersom Sp forlater den rødgrønne skuta. Når strategene i Senterpartiet skal analysere valgresultatet en sen septemberkveld i 2019, er det slett ikke usannsynlig at den politiske gevinsten blir større ved å danne et nytt flertall i Trøndelag.

Etter kommunevalget i 2003 så vi starten på et nytt politisk samarbeid tre frem på venstresiden i Trondheim. Ap, SV, Sp og MDG fant sammen etter at et godt valgresultat for SV skapte en mulighet for å danne et bredt rødgrønt flertall. Ved stortingsvalget i 2005 så vi starten på regjeringssamarbeidet mellom Ap, Sp og SV. Så skiftet stemningen i norsk politikk. Dersom Senterpartiet i Trøndelag byr Høyre og Frp opp til politisk tango etter valget, kan det åpne dørene for et filskifte i rikspolitikken frem mot 2021 som blåser nytt liv inn i et sentrum som få trodde hadde en politisk fremtid.

