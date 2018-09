Svensk oppløsning

Saken oppdateres.

«Vi vet ingenting nu, vi vet inget i dag», sang Lisa Ekdahl i 1994, og kilte seg fast i hjernen på millioner av skandinaver. Fjorten år senere kunne «Vem vet» like gjerne vært Sveriges nasjonalsang

Søndagens valg avklarte i praksis ingenting. Selv med tidenes svakeste resultat, gjorde Socialdemokraterna gjorde det bedre enn ventet og er fortsatt Sveriges største parti. Enn så lenge har den rødgrønne blokken ett mandat mer enn den borgerlige Alliansen. Stefan Löfven har ikke gått av, men Moderaternas leder Ulf Kristersson har ikke gitt opp i jakten på regjeringsmakt. De fleste ekspertene mener at Kristersson vil være statsminister når støvet har lagt seg.

Selvfølgelig er det umulig å komme utenom Sverigedemokraterna. Partiets fremgang har gitt dem over 17 prosents oppslutning. Det er lavere enn mange av meningsmålingene tydet på, og partiet ser ikke ut til å ha vokst stort etter flyktningkrisen. Likevel er det hevet over tvil at Jimmie Åkesson nå for alvor har blitt en maktfaktor i svensk politikk.

Som i resten av Europa er det svenske partilandskapet i oppløsning. Velgerne flytter seg til fløypartier som Vänstern og Sverigedemokraterna, småpartiene styrker seg på bekostning av de gamle, statsbærende partiene. Vänstern har stjålet flere velgere fra Löfven, og de små borgerlige partiene, særlig Centerpartiet og Kristdemokraterna har gjort det skarpt. Til sammen har de tatt flere nye mandater enn SD.

Det gjør politikken mindre oversiktlig, men det betyr også at velgerne følger sine egne overbevisninger i stedet for å sette kryss ved partiet de «alltid» har stemt på. Det er et sunnhetstegn. Tross alt er det partiene som må overbevise velgerne. Hvis de ikke lykkes med det, er det bare rimelig at velgerne flytter på seg.

Oppløsningstendensene gir Kristersson en utfordring om han vil bli statsminister. Fra norsk hold har blant annet Henrik Asheim (H) og Hans Jørgen Limi (Frp) gått inn for at Moderaterna må åpne for et samarbeid med Sverigedemokraterna. Det rådet kan nok Jimmie Åkesson skrive under på, og han har nylig invitert Moderaterna og Kristdemokraterna til samtaler.

Om det ender med et samarbeid, kan det koste mer enn det smaker for Kristersson. Med unntak av Kristdemokraterna, har alliansepartnerne hans gått hardt ut mot ethvert samarbeid SD. Liberalernas Jan Björklund utropte SD til «ideologisk motstander» på valgnatten, og Centerpartiet har gjentatte ganger tatt skarpt avstand fra SD. Risikoen for at de hopper over til Löfven om Moderaterna søker støtte hos SD, er helt klart til stede.

Men Kristersson har et annet problem også, og det er at SD er Sveriges overlegent mest mislikte parti.

Atdetvar? Kan et parti så stort som SD være upopulært? Ja visst. Hele 51 prosent av svenske velgere misliker Sverigedemokraterna sterkt, ifølge en undersøkelse meningsmålingsinstituttet Pew gjennomførte i fjor høst. Til sammenligning hadde 66 prosent et positivt syn på Socialdemokraterna.

Konsekvensen er at regjeringsmakten kan bli dyrekjøpt for Kristersson. Det beste han kan håpe på er at Åkesson trosser sine egne uttalelser om at SD bare vil gi støtte i bytte mot politisk gjennomslag. At Åkesson skulle være villig til å skusle bort stemmene han har vunnet de siste årene på den måten, virker ikke spesielt sannsynlig.

Nå har de borgerlige partiene takket nei til samtaler med SD. Dermed må svenskene etter alt å dømme belage seg på en fastlåst situasjon. Om noen av partiene finner sammen de neste dagene, vil det «en saga, för god att vara sann».

