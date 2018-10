Misfornøyde mennesker er de beste kundene

Det er som å se på et realityshow: KrF bytter side – minutt for minutt

Saken oppdateres.

De aller fleste, såfremt vi lever et noenlunde godt liv, er opptatt av hvordan vi ser ut. Selv den mest ujålete ungkar på det mest bortgjemte småbruk kan legge an en solid hentesveis. Hårtap gjør noe med selvfølelsen, selv for eneboere.

I dag er det mulig å leve uten hentesveis, eksempelvis kan man få utført en hårtransplantasjon. Nå er det ikke sikkert eneboeren tror det vil bety veldig mye for livskvaliteten, men hos mange av oss er betalingsviljen høy når vi skal kjøpe oss skjønnhet, selvtillit og sosial status. Og betalingsviljen blir stadig høyere. Det er blitt greit å betale 8000 kroner for en dunparkas eller 15000 for en personlig trener. Det er blitt greit å betale for et penere utseende. Et par spruter med Botox i panna kan du få mens du er hos frisøren her i Trondheim.

For min del har ikke kosmetisk behandling vært helt fremmed for meg. Når du har rundet 46 år, går det nedover rent estetisk. Sinnarynke, pupper som vrengte baklommer og flat bak. Samtidig vet jeg så altfor godt at det ene tar det andre. Fikser jeg noe, vil det mest sannsynlig dukke opp noe annet jeg er lite tilfreds med. Jeg vil aldri komme i mål.

Nå har eksempelvis den amerikanske stjernebloggeren Kim Kardashian sørget for at det er fyldig sprettrumpe som gjelder. Såfremt du ikke gidder å ta tusen knebøy om dagen, er muligens «brazilian butt lift» hos en kosmetisk kirurg løsningen. For noen år siden lo norske plastikkirurger godt av mikrotrenden med slike rumpeforstørrende operasjoner. Hørt på makan, en slik type inngrep vil aldri bli god butikk i Norge! For hvem i all verden vil ha større rumpe? Det viste seg etter hvert at også norske kvinner vil det.

Vi flytter med andre ord grenser. At vi har mulighet til å betale for å bli en bedre utgave av oss selv, er gode nyheter for forbrukersamfunnet. Folk som ikke føler seg gode nok, er nemlig de beste forbrukerne. De er villige til å bruke mer penger på klær og utseende enn fornøyde mennesker.

Nylig gjestet den italienske dokumentaristen Elena Rossini Trondheim. I et samarbeid mellom Sør-Trøndelag legeforening og Norske kvinner sanitetsforening på Litteraturhuset, viste hun fram filmen «The Illusionists». Rossini, som er så vakker at hun nok aldri trenger å fikse på noe, moraliserer ikke over at kvinner og menn fikser på utseendet. Hun er opptatt av hvordan forbrukersamfunnet sørger for at vi alltid vil kjøpe oss vekk fra den vi er.

Kremer som bleker huden er big business i Afrika og Asia. De mørkhudede vil se mer vestlige ut, noe som kan gi suksess i arbeidslivet og på sjekker'n. I Vesten vil vi derimot se solbrune ut, og bruker haugevis av penger på diverse bruningsprodukter. I Libanon er skjønnhetspresset enormt, status er i stor grad knyttet til hvordan du ser ut. En tredel av libanesiske kvinner legger seg under kniven, og bankene tilbyr egne lån for skjønnhetsoperasjoner.

Det mest tankevekkende er likevel at skjønnhetsindustrien tar rotta både på barndommen og selvfølelsen til barn og unge. Vi overfører skjønnhetstyranniet og misnøyen til våre barn. Barneklær, leker og filmer er seksualiserte. Derfor er det en god nyhet at det nå innføres strengere etiske retningslinjer for norske livsstilsbloggere, såkalte påvirkere. Blant annet er det ønskelig at påvirkerne ikke lenger får lov til å markedsføre kosmetiske inngrep eller injeksjoner som gir en varig eller langvarig endring av utseendet

Samtidig kan vi ikke bare skylde på en kynisk bransje. Forbrukersamfunnet er bare blodigler som suger av menneskenes tørst etter skjønnhet, og vi må selv gjøre noe for å bli mindre selvopptatte. I en påfølgende paneldebatt etter filmvisningen, pekte psykologprofessor Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU på at tiden vi bruker på negative tanker rundt eget utseende må ned. Vi må tvinge oss til å bruke mindre tid på å sammenligne oss med andre. Da øker muligheten for å bli litt mer fornøyd.

