Grotteguttenes skjebnelandsmøte

Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

Saken oppdateres.

Årets nyord er kåret, og skjebnelandsmøtet er i gang.

Fjorårets vinnere har inntatt plassen i ekkokammeret, der de imamsleiker en plasthval mens de mumler om svenske tilstander. «Falske nyheter!», utbryter et oktoberbarn, mens hun fikler med en spinner.

LES OGSÅ: Snakk dem ned

«Falske nyheter? Imamsleiking? Vi må være havnet i et parallelsamfunn, her er så underlig. Noen kunne trengt litt hverdagsintegrering», sier fleksitarianerne. De kommer ikke så langt, for de satte seg fast i det mørke nettet mens de lette etter et pokestop. «Dere er så 2016», sier påvirkerne, «vi har videoassistert dømming som beviser det.»

«Pappakroppen er ingen tasteplass», lyder det fra et annet hjørne. Det er 2015-klikken som fremdeles klorer seg fast, selv om det grønne skiftet har gått på en oljesmell. Asylbaronene er spandable, for de har fått straksbetaling for flyktningdugnaden. Trinnskatten, derimot, har de byttet ut med utslippsjuks.

LES KOMMENTAREN: Er det en fugl? Er det et fly? Nei, det er Senterpartiet!

Men blir det mer sosionomisering nå, blir det slitertillegg på alle mann. «Mer fest, mindre lø», sier grotteguttene. De spretter gladbobler mens de nyter retter av råvarer sanket av ploggende matreddere.

Fattigdomslykken er komplett.

Denne teksten er basert på Språkrådets lister over de beste nyordene fra 2015-2018.

Les flere kommentarer av Morten Langfeldt Dahlback her

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter