Eksploderende toalett, Sandbergs ferietur og flytrafikkens trønderske forsvarer: Her er året som gikk

For tre uker siden tvilte han om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Årets spørsmål: «Kan du twerke?»

Årets svar: «Nei».

Årets ferietur: Fiskeriminister Per Sandberg og hans nye kjæreste Bahareh Letnes reiser på ferietur til Iran. Det ender med exit fra regjeringen, spionanklager, politisk drap, fremmede makter som flytter inn, tabloidbonanza, årets pressekonferanse, boklansering, piggdekksalg og avisbrenning. Reaksjonen fra Statsministerens kontor? Vi gjetter på «hjelp, han er på ferie!»

Årets pute-tv: Trine Skei Grande og Abid Raja som skværet opp for galleriet på NRK Debatten i desember. Bunnpunktet kom likevel etterpå, da Raja sa til Dagbladet at han og Grande «er som søsken». Det sa Kain til Abel også.

Årets argeste skattebetaler: Etter eget utsagn betaler kunstneren Håkon Bleken 320 000 kroner i skatt hvert kvartal. Men han betaler ikke med glede. Han er rasende over at skattepengene går til byggingen av nye Trondheim Spektrum, «den mest skandaløse byggesaken på mange år» (…) «iscenesatt av vår enehersker Rita Ottervik og applaudert av et bystyre av lakeier». I det minste er det reine ord for (skatte-) penga.

Årets komiske Idretts-Ali: Landslagets sprinttrener Arild Monsen bedyret gang på gang at formen til Petter Northug gikk riktig vei og at skiløperen var i rute treningsmessig. – Han gjør framskritt, uttalte Monsen sist til Aftenposten mandag 10. Desember. To dager etter la Northug skikarrieren på hylla. Den enes framskritt er den andres tilbaketog.

Årets trønder på tv: Ane Dahl Torp som den trønderske fotballtreneren Helena Mikkelsen i tv-serien «Heimebane» fikk til og med publikum på Lerkendal til å rope på Mikkelsen som ny trener da det stormet som verst rundt avgangen til Kåre Ingebrigtsen.

Årets rekvisitt: Det eksploderende toalettet i teaterstykket «Ubu» ved Trøndelag Teater. Brunbeising på høykulturelt nivå.

Årets statshemmelighet: Regjeringens krigshovedkvarter på Østlandet er så hemmelig at justisministeren ikke vil bekrefte at det eksisterer. Det hjelper lite når det fylkeskommunale busselskapet Brakar har satt opp et busstopp i nærheten med navnet «Natoanlegget». Hva skal Russland med hackere når de har fylkeskommunen?

Årets slagord: «Challenge Democracy», fra NTNUs store reklamekampanje. Utfordrende.

Årets sikkerhetshull: En kjent stortingsrepresentant tok med visakoden i passordet. En annen brukte sitt eget mellomnavn. Men bare én tok saken i egne hender. Det var selvfølgelig Per Sandberg, som sa at han hadde gjort sin egen sikkerhetsvurdering før han reiste til Iran med kjæresten Bahareh Letnes. Ingen over, ingen ved siden. Premien? Et persisk teppe fra Iran, betalt med Sandbergs eget kredittkort.

Årets «hva skal barnet hete?»: Sparebank 1 og DNB skal lage et forsikringsselskap. Det skal hete Fremtind. Nei, n-en er ikke en trykkfeil. Hva var galt med Bakevje?

Årets kunstnere med næringsvett: Både Håkon Bleken og Kjell Erik Killi Olsen havnet på lista over de 10 nålevende kunstnerne i Norge som tjente mest på kunsten sin, ifølge Kulturrådets rapport «Kunst i tall». Killi Olsen fortjener ros for å bruke noe av pengene på K.U.K.

Årets tåtråkker: Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?», om norske jøder og motstandsbevegelsen har tråkket nesten en hel generasjon med norske historikere på tærne, og torpedert Ole Paus’ klassiske revyvise «Alt var mye bedre under krigen».

Årets knebling: - Målet har vært å kneble ytringsfriheten, sa Sylvi Listhaug da hun i mars gikk av som justisminister etter den famøse Facebook-meldingen om Ap og terrorister. Aldri før har en knebling vært så mislykket. Alt hun sa, ble overført i alle kanaler.

Årets morsomste digitalkonverter: Kevin Vågenes fikk millioner av nordmenn til å se tv på nett, med kompaktserien «Parterapi». Og vi lo. Og vi lo.

Årets blideste pokerfjes: RBKs styreleder Ivar Koteng som smiler og ler til trener Kåre Ingebrigtsen onsdag 18. juli etter at Rosenborg slo Valur Reykjavik og tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen. Koteng vet at han neste dag skal sparke Ingebrigtsen.

Årets umusikalske: Etter nedleggelsen av Rikskonsertene ble det nesten helt slutt på skolekonserter i Trondheim og mange steder i landet. Den kulturelle skolesekken er nå underlagt i nytt regime under Kulturtanken med «nytt og utvidet mandat». Det er den mest umusikalske omorganiseringen her til lands på lenge.

Årets samarbeidsklima: Arbeiderpartiet etter Giske-saken.

Årets «Mitt Afrika»: Joshua French har vært i bok, film, podkast og på kulturhusturné etter at han ble sluppet fri fra fengsel i Kongo. 17. mai-markeringen av løslatelsen av French blir neppe stående blant regjeringens mest perspektivrike øyeblikk.

Årets monster: Bystyret i Trondheim reddet Trondheim Spektrum fra konkurs ved å gå inn med 55 millioner kroner i ny egenkapital. Naboprotestene fortsetter å strømme inn, og enda har ingen sett sluttregningen for prosjektet. Storhallen på Øya er vårt monster for 2018, akkurat som den var i vår oppsummering av 2017.

Årets SMS: Den kom fra ei hytte på Storlien. Alle vet hva som sto der, men synderen blir kanskje aldri avslørt. Dessverre er det ikke slik at «what happens in Storlien, stays in Storlien». Neste gang Sp-topper skal dumme seg ut, bør de gjøre det i Las Vegas.

Årets forvirring: Bort med nynorsk. Vi skal ikke fly mindre, vi skal fly mer. Bilen er kommet for å bli. Fylkesordfører Tore O. Sandvik kom med flere spreke utspill i år. Men hvilket parti representerer han egentlig?

Årets nominerte: En nominasjonsprosess fortjener prisen som årets nominerte: Hele lista til Trondheim Ap stikker av med seieren for å ha klart å skape nye konflikter, generasjonskrøll og bråk om hvem som skal være med i liste- og nominasjonskomité. Vi er imponert.

Årets trussel: «Karma vil bite dere bak, vær trygg», fra Per Sandbergs SMS til redaktøren av Fiskeribladet.

Årets anglisisme: Se over.

Årets politiske litteraturanmelder: Da hun stolt presenterte sin kulturmelding, sa kulturminister Trine Skei Grande at dette var det nærmeste hun kom et åndsverk og at hun i likhet med de fleste politikere i Norge ikke er i stand til å skrive bok. Etter å ha lest høstens politikerbøker, er vi tilbøyelige til å være enige.

