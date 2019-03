Et tema vi bør slutte å snakke om

Her har det vært målt vindkast på over 100 km/t ni timer på rad

99,99 prosent er veldig mye. Så sikkert mener forskerne det er at global oppvarming er skapt av menneskelig aktivitet. Nærmere helt sikkert er det ikke mulig å komme. Den bittelille tvilen, på 0,01 prosent, må vi slutte å snakke om.

Med den nye studien skulle man kanskje tro at debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ikke, er over og avgjort en gang for alle. Men klimafornektere, klima-skeptikere eller klimarealister – alt etter hva vi velger å kalle dem – lar seg ikke overbevise uansett. Det er selvsagt viktig og riktig å innta en kritisk holdning til det meste her i verden, men før eller siden må man kanskje akseptere fakta, kunnskap, dokumenterbar forskning og vitenskapelige funn? Jorda er rund, månelandingen har skjedd, 9/11 var et terrorangrep på USA og klimaendringene skyldes menneskenes aktivitet på jorda.

Jeg vet at denne kommentaren vil føre til at min innboks fylles med mailer med lenker til tusenvis av nettsteder og artikler som skal tilbakevise klimakrisen. Det vil komme innlegg fra folk som mener vi i mediene er en del av et større komplott som skremmer verden med falsk forskning for å tjene penger på klimatiltak. Andre vil vise til forskere som har andre konklusjoner enn det store flertallet av det vitenskapelige miljøet og til uttalelser som er egnet til å sette klimaforskere og klimaforskning i et dårlig lys.

Det står alle selvsagt fritt til å gjøre. Det må være lov til å tvile på forskningen, men det må bli stadig vanskeligere å holde den tvilen ved lag. På mange områder i samfunnet har vi valgt å feste lit til dokumenterbar kunnskap, vitenskapelig holdbare funn og konklusjoner. Men unntaket synes å være på klimafronten.

Jeg er ikke lege, men jeg velger å stole på at legevitenskapen har forsket seg frem til hvilken behandling som er best for meg dersom jeg blir syk. Jeg er ikke geolog, men jeg velger å stole på fagfolk dersom de sier at skråningen bak hytta mi er rasfarlig og at jeg må foreta meg noe for å forhindre et ras. Jeg er ikke romforsker, men jeg velger å stole på dem når de har forsket seg frem til at universet ekspanderer på grunn av «The Big Bang».

Er det naivt? Nei, det er sånn verden har gått fremover, og det er sånn vi har skaffet oss ny kunnskap på alle områder. Ved at smarte hoder dykker dypt ned i materien, undersøker, analyserer og dokumenterer sine funn innenfor vitenskapelig holdbare metoder og trekker sine konklusjoner. Uten vitenskapen har det stått dårlig til med oss. Men nevner du global oppvarming, klimagasser eller klimaendringer i de riktige selskap, så har du det gående. Mange velger simpelthen ikke å tro på vitenskapen, men fester heller sin lit til et lite mindretall av skeptikere og noen konspirasjonsteoretikere dypt inne i internett. For å si det sånn: Jeg har ikke selv sett at jorda er rund, men jeg velger å tro på faktaene som slår det fast.

I forrige uke kom den nye studien som rydder den siste tvilen til side. Tidligere har klimaekspertene ment at det var 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte. Nå er de 99,99 prosent sikker. Bevisene har såkalt sigma 5-nivå, det høyeste nivået for å fastslå statistisk sikkerhet. Det betyr at det er bare 1 sjanse av 3,5 millioner for at klimaendring-ene ikke er skapt av mennesker. Dersom bevisene mot en drapsmann hadde vært så omfattende som dette, ville ikke en eneste dommer i hele verden nølt med å felle en dom. Det ville ikke vært et fnugg av tvil om at vedkommende var skyldig.

Jeg registrerer at klimaskeptikere gjør det til et poeng at denne studien ikke kan fastslå hvor stor del av klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet. Derfor mener mange at studien er helt meningsløs. Det er vanskelig å se på det som noe annet enn et siste halmstrå å holde fast i. Dersom vår aktivitet på jorda bidrar til en ødeleggende og farlig global oppvarming (og det gjør den), er det vel på tide å gjøre noe med aktiviteten? En diskusjon om menneskelig aktivitet utgjør 20, 50 eller 90 prosent av oppvarmingen er knekkende likegyldig. Det blir som å ha fått påvist en kreftsvulst i kroppen, for så å bruke all tid på å diskutere hvor mye kreften har spredd seg når man heller burde gjort alt for å få ut svineriet.

Derfor er det nok klimaskepsis nå. Det er på tide å legge debatten om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke død, en gang for alle. Disku-sjonen fremover må handle om hvordan vi bremser og snur den globale oppvarmingen og hva vi alle kan gjøre for å bidra til det. Jeg gidder ikke bruke mer tid på en debatt om dokumenterbare fakta.

Jorda er rund, tyngdekraften virker og klimaendringene er vår skyld. Dermed basta.

