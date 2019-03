Sp har startet regjeringsjakten

Saken oppdateres.

Med oppbrettede skjorteermer og tommelfingrene godt festet i beltet. Trygve Askeladden Slagsvold Vedum skuer utover landsstyresalen og forteller hvem som er den virkelige opposisjonen i landet her. Men det skal det snart bli en slutt på. Først skal Senterpartiet ta over Kommune-Norge, så overtar de regjeringen. Med folkets vilje. Nær deg – i hele landet. Dog med unntak av storbyene.

Han er kanskje ikke den beste debattanten, Sp-lederen, men en taler av folket – for folket – det er han. Hans aller beste tale, ifølge helfrelste partikolleger. Klappsalvene satt løst og latteren kom lett da Vedum harselerte med Erna, Høyre og regjeringen. At han skulle bli kalt populist, kyniker, bakstreversk og gammeldags. Han som lytter til folket, til de lokale rovviltnemndene og politifolk i distriktet? Han som representerer partiet som har vokst sammenhengende de siste fem årene. Og som i de siste målingene er landets tredje største parti.

Senterpartiet er Askeladden i norsk politikk som folk ler litt av, og spør hvem er den raringen der, smilte Vedum. Men det skal de få svar på forsikret Vedum og co. Som et av flere eksempler på sentralisering og verdikamp fortalte Vedum en historie om unge Felix. Han var avhengig av å ha ambulansen i nærheten for fortsatt å kunne bo på Ytre Senja. Og vaskehjelpen som måtte pendle en time fordi vaskeriet ble sentralisert og flyttet. Alle har forståelse for slike menneskeskjebner, og som Sp har mange av – og som de forteller bedre om enn noe annet parti i øyeblikket.

Men Senterpartiets politikk koster penger. Skal vi i prinsippet ha en ambulanse i alle grender, på hvert nes, nær der folket bor, og en skole, en nærbutikk eller et vaskeri for den saks skyld. Hvem skal betale dette? Ved å skattlegge de som har aller mest litt mer, ifølge Vedum. Det regnestykket vil vi gjerne se, og det må de legge frem før neste valg.

Slagsvold Vedum og mange av delegatene snakket om det de oppfatter som galskapen i dagens samfunn, om feilprioriteringer og en politikk for større forskjeller økonomisk og geografisk. Riktignok tok Sp-lederen oss med på en livsreise, som viser at det norske samfunnet har vært gjennom en formidabel reise fra fattigdom og slit, til – ja, nærmest en dans på roser.

Senterpartiet beskriver nok små og litt større problemer som mange, spesielt i distriktene kjenner seg igjen i. Men når de så til de grader svartmaler utviklingen og forholdene i Norge, så risikerer de også å skyve velgere unna og skape avstand. Det kan slå tilbake på partiet. Det finnes riktignok mange konkrete eksempler på saker og politikk der regjeringen har rotet det til, som nedbemanning av passkontorene. Et poeng fra talerstolen som fikk salen i krampelatter.

Så hva vil Sp endre på når de får mer makt? De vil for eksempel reversere alle ufrivillige kommunesammenslåinger, mens lensmannskontoren trolig blir som nå. Senterpartiet har lagt lista høyt for å endre Norge. Det er flere partier som har brent seg på det når de får makten. Populisme er å si det folk liker å høre. Noe helt annet er å gjennomføre det.