Til krig mot direktører og rikinger

Saken oppdateres.

Lysbakken åpnet fredag SVs landsmøte på Gardermoen ved å hudflette regjeringen, Erna Solberg, direktører og andre med makt og penger i dette landet. Ifølge Lysbakken leder Erna Solberg de rikes regjering, som svikter i klimakampen, øker forskjeller mellom fattige og rike, truer velferdsstaten og skaper et arbeidsliv der vanlige arbeidsfolk må stå på lua i hånda.

Det bildet av Norge må SV klare å selge til velgerne dersom drømmen om politisk makt skal bli virkelighet etter lokalvalget i høst og stortingsvalget neste gang. Så langt tyder meningsmålingene på at SV-krigen mot rikfolk med makt gir uttelling hos velgerne, men det gjenstår å se om mange nok deler Lysbakkens og SVs beskrivelse et Norge på kanten av stupet.

Men skal SV-drømmen om flere ordførere, politisk makt i flere kommuner og på sikt igjen tre inn i regjeringskorridorene, gå i oppfyllelse må Lysbakkens beskrivelse av Norge deles av flere.

LES OGSÅ: SV-Audun går rett i strupen på Erna

SV er for tiden ruset på gode tall på meningsmålingene, og utsikter til å gjøre et godt valg. Spørsmålet er imidlertid om den økte oppslutningen nå skyldes at flere deler Audun Lysbakkens historie om Norge under dagens regjering, eller om den økte oppslutningen skyldes at folk er lei av Aps interne krangling og konflikter og heller ser til venstre for Ap for å finne et parti å stemme på. Da kan SV-vinden spakne frem mot valget.

SV står mer samlet enn på lenge. Det eneste lille dramaet det hviskes om i korridorene er hvem som vinner kampen om nestledervervet etter at Snorre Valen nå tar farvel med rikspolitikken. Det er ingen lederstrid som rir partiet, og ingen dyptgående konflikter om verken politiske saker, prinsipper eller ideologiske spørsmål. Slik blir det ofte i et parti som opplever medvind. Men mangel på politiske diskusjoner internt kan også fort føre til at SV blir mer usynlige i offentligheten.

Fra ulike kilder i partiet beskrives nestlederstriden som et viktig veivalg for partiet i årene som kommer. Sett utenfra skaper neppe en slik nestlederstrid særlig stor oppmerksomhet, men internt i partiet har den stor betydning. Det står mellom Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes. Støttespillerne til Kaski fremholder hennes klimaengasjement som viktig for at SV fortsatt skal være et parti som både er grønt og rødt på samme tid. Fylkesnes sine tilhengere holder frem hans næringspolitiske engasjement og mener SV må styrke sin profil som et parti med et bredere engasjement på flere saker.

SV har vært langt ned i skyggenes dal og ble spådd et liv under sperregrensen ved forrige valg. Nå tyder mye på at partiet er tilbake i solen. Med det skarpe sollyset begynner flere i SV så smått å legge planer for en ny regjeringsdeltakelse, og i første omgang økt makt og innflytelse rundt om i kommuner og fylkesting. SVs store drøm er å tvinge Ap lenger til venstre. Kravet om langt tøffere skatter for de aller rikeste og en bråstopp for ny oljeboring kan nok bli vanskelig å få Ap med på, selv i et parti som vil inn i krigen og som er høye på gode målinger et halvt år før valget.