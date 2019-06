Og jeg som hadde gledet meg til sommerkoteletter

RBK-profilens far tok et grep han sent vil glemme

Handlerunden i en matbutikk kan fortone seg som en krevende ekspedisjon. Det gjelder å ikke miste hodet. Det blir som folkene som skal opp på Mount Everest. Køen av folk som vil opp på verdens høyeste fjell, fører til trafikkork. Det kan bety et langt opphold i den såkalte «dødssonen». Sonen er siste, tøffe etappe mot toppen, i syltynn luft cirka 8000 m.o.h. For mye venting på å gjennomføre toppstøtet, har ført til uvanlig mange dødsfall denne sesongen. Klatrere må bokstavelig talt gå over lik for å komme til topps.

Etappen til basecamp i butikken, altså avdelinga for frukt og grønt ved inngangspartiet, går som en lek. Epler og neper i kurva. Strekningen innom meieriavdelinga går på autopilot. Halvannen liter melk. Når middagen skal komponeres, begynner det derimot å butte imot. Kreftene svinner. Det skal velges en sunn middag som alle i familien liker. Ingen enkel oppgave hvis du skal følge kostholdsråd og ta hensyn til familien der aldersspennet går fra fire til 46 år.

Sunt betyr at mye halvfabrikata fra frysedisken utgår med høye kneløft. Grandiosa eller ferdiglasagne, sånne ting. For mye fett og salt. Motpolen er vegansk mat. Relativt sunt og klimavennlig. Men en mann i nær relasjon kan virkelig ikke tenke seg rødbetburger og linsesalat til middag. En dryppende fet cheeseburger derimot. Men det hadde vi i går. Ukas tjukkaskvote er oppbrukt. Fiskekaker og fiskeboller er innafor, men vi orker det ikke hver dag. Pannekaker? For mye fett og sukker, sier ernæringseksperter. Dessert, mener mann i nær relasjon. Og hvem har ork til å flippe 25 pannekaker før fotballtrening klokka 18? Kun mødre som har fått Kongens fortjenstmedalje i gull for sine husmordyder.

I tillegg må jeg ta hensyn til dyrevelferd. Ovnsbakt laks er sunt og kjapt. Men er det egentlig så fristende med oppdrettslaks? Kanskje stammer filetene fra fisk hvor lus har gnagd på dem mens de svømte rundt i mæra. Kyllingwok liker alle. Nå er jeg blitt usikker på om fjærkre lever godt før døden innhenter dem. De har vel sluttet å fôre dem med narasin? Jeg har også begynt å tvile på grisen. En tv-dokumentar i NRK avslørte nylig grotesk mishandling av svin. Kastrering av grisunger uten bedøvelse er neppe god reklame for restauranter som tilbyr helgrillet pattegris.

Svinenæringa og landbruksministeren lover bot og bedring. Det ble også trukket fram at filmen viste noen få verstingtilfeller, de aller fleste bønder følger lovverket og behandler dyrene skikkelig. Likevel gir slike sjokksaker kjøtt en emmen smak. Forbruksforskere mener slike avsløringer gjør at flere vil spise mindre kjøtt. Middelklassemennesker i byene vil gå for mer vegetarmat og kjøttfrie dager. Det er mer vennlig mot miljø og etikk.

Det kan godt hende at flere vil gå for grønt. Stå og hakke opp x antall grønnsaker til en eller annen suppe eller gryterett etter oppskrift på Trines matblogg. For min egen del er jeg litt usikker på om jeg endrer vaner med et første, til tross for at jeg bor i stor by og tilhører middelklassen.

For jeg er blant dem som sliter i matbutikkens «dødssone», altså langs kjølediskene med middagsmat. Jeg er stressa og dehydrert etter en lang dag på jobb. Lufta er tynn og hjernen begynner å bli dysfunksjonell. Om ikke villig til å gå over lik, slik de gjør på Everest, er jeg villig til å kutte hjørner for å komme i mål. Jeg blir kynisk. Setter det onde øyet i trege kunder som ødelegger flyt og fart forbi brus-avdelinga. Presser bevegelseshemmede med gåstol inn i reolen med knekkebrød og kruskakli.

I en sånn presset situasjon, har jeg da moral nok til å velge bort sommerkoteletter? Det er jo så kjapt, godt og billig. En dæsj med grillsaus, noen minutter på grillen og potetsalat attåt, så er middagen i boks.

Jeg vil nok ikke velge sommerkoteletter eller svinebiff på denne siden av fellesferien. Men når oktober kommer, og det passer med lune egg og bacon til søndagsfrokost kan tanken på Nasse Nøffs begredelige liv være glemt.

Forbrukere har makt til å velge bort matvarer, men samtidig er vi vanemennesker med korttidshukommelse. Det vi grøsset over i fjor, ofrer vi ikke en tanke i år. Dessuten, snart er det noe galt med «alt». Vi gir nesten opp. Dyrking av avokado krever enorme mengder vann. Kakaobønner i sjokolade er plukket av barneslaver på Elfenbenskysten. Underbetalte, afrikanske migranter jobber under forferdelige forhold med å høste tomater i Italia. Disse tomatplantasjene styres visstnok av mafia, og tomater har sannsynligvis havnet hos den velkjente tomatprodusenten Mutti. Synd, siden Mutti-sausen er perfekt pizzasaus.

«Alle dyr er like, men noen er likere enn andre» hevdet de herskesyke grisene i George Orwells satiriske roman «Animal Farm» (1945). Sånn er det med matvarer også. Noe er bedre enn annet. Du kan velge bort det billige. Dyrere gris er ingen garanti for god dyrevelferd, men kan øke sjansen for at grisen har fått den omsorgen den har krav på. Ja, kanskje har den levd det gode liv på en trøndersk gård. Samtidig er det ikke sikkert matbutikken har så godt utvalg. De få matvarekjedene vi har, har mye makt og kappes om å gi oss de laveste prisene og utvalget kan bli deretter. Og hva gjør du når du befinner deg i «dødssonen» en tirsdag formiddag, med kø, kjas og mas? Jo, du tar det de har, noe billig og lukker øynene. Kanskje i skam. Men i mål kom du.