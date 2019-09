I vrangstrupen

Fastleger reagerer sterkt på at FysMed-klinikken kan avvikles: -Alvorlig for pasientene

Saken oppdateres.

Det var Frp’s stortingsrepresentant Tor André Johnsen som gjorde det vanskelig å svelge kaffen. Han sa at «du kan ikke bruke snittmåling som et sånn derre generelt, forebyggende tiltak bare fordi du tror det kan bli en ulykke der en eller annen gang.»

Det var «Politisk kvarter» på NRK2, og temaet var gjennomsnittsmålinger på veiene. På fire strekninger er det gjort klart utstyr for å foreta slike målinger, men regjeringa, med Frp i spissen, har sagt stopp. Mange mener det er ubegripelig at de sier nei til et tiltak som fører til færre dødsfall og færre ulykker. Snittmålinger har halvert antall ulykker på utsatte strekninger.

LES OGSÅ: Dette halverer antall drepte. Regjeringa sier nei

Men Johnsen uttalte seg i retning av at snittmålinger kan bli aktuelt først etter at det har skjedd alvorlige ulykker. Hvis Johnsens tankegang vinner gehør i regjeringa, må mye endres. Hvorfor skal vi ha promillegrenser der ingen kjører i fylla?

Og hvis vi bruker logikken hans på andre områder: Vi kan ikke montere sånn derre røykvarslere bare fordi vi tror det kan bli brann en eller annen gang. Vi kan ikke forsikre innboet bare fordi vi tror det kan bli innbrudd. Vi kan ikke dra til sånn derre helsesjekk bare fordi vi tror vi kan bli alvorlig syke en eller annen gang.

Men ikke en gang Johnsen selv følger sin egen logikk. Da han kom inn på Stortinget, forlangte han å bo på vestkanten i Oslo bare fordi han tror det er tryggere der enn på østkanten. Og han har brukt sånn derre metallskjorte bare fordi han tror han kan bli skadet av stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett. Føre var, altså, med unntak for bil.

