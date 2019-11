Det er uutholdelig, men det bor en Maiken i meg

Vi spiser for lite sau og har for mange komikere her til lands

Nå har det seg slik at en del av oss også har en personlighet som er teppebombet med skjønnhetsfeil. For ei tid tilbake, på jobben, diskuterte vi hvem som var den verste karakteren i NRKs underholdningsserie «Parterapi». Kollegene var alle enige om at Maiken var den mest utålelige. Makan til forferdelig, enerverende kvinnemenneske!

Ganske uutholdelig er det å erkjenne at det bor en Maiken i meg. Det er lov å håpe at det ble sagt med et snev av humor, men også min partner synes vi har noen fellestrekk:

– Den du ligner mest på i «Parterapi», er hun fæle Maiken som tolker ethvert innspill fra kjæresten som kritikk, som er blind for egne svakheter og anklager ham for å lage unødvendige scener.

Som om ikke det var nok, så har jeg etter eget utsagn også en del trekk fra feministen Ellen. Hun som stempler den minste kommentar fra ektemannen Anders som dyp kvinneforakt. Riktignok kommer ikke dette til uttrykk verbalt hos meg, det er mer et tankegods som er påtrengende når jeg tømmer oppvaskmaskinen for syttiende gang i løpet av ei uke. «I mitt neste liv skal jeg bli mann», tenker jeg da. «For det må jo være sjukt behagelig og gøy å være mann. Komplett uunnværlig på jobb selv om hele ungeflokken er rammet av harepest. Jo, visst kan menn være til en viss nytte, svinge innom butikken for å handle, men de må bli bedt om det. Og du må informere dem, med kirurgisk presisjon, hva de skal kjøpe. Brød og kaviar, ikke Baconcrisp og øl. For menn har ikke peiling på hva vi mangler av mat. For menn lager jo verken matpakker eller middag!».

Hvis noen skulle slumpe til å spørre «hvordan går det?» mens jeg gjør dette endeløse husarbeidet, blir urimelige Ellen byttet ut med den konfliktsky snurpekjeften Maiken. «Bra», svarer jeg humørløst med stramme kjever.

Trøsten for å ha en ond tvilling i Maiken/Ellen, er at det samtidig eksisterer en del selvrettferdige Ulrik-er (forretningsmann som ikke tåler kritikk), konspiratoriske Maia-er (sykelig sjalu) og støpninger som trønderen Bjarne, en bakoverlent fyr med svennebrev i hersketeknikker.

Jeg er altså ikke alene om å ha dårlige sider. I en verden hvor perfeksjon er gullstandarden, kjemper vi naturlig nok en hard kamp for å være optimal. Idealet er å være en raus, sosial, empatisk og ryddig gladlaks med solid selvfølelse. I stedet er vi kanskje depressive, irritable og ustrukturerte mennesker som aldri betaler regninger i tide.

Personlighet er i stor grad et resultat av arv og er vanskelig å endre. Du må altså takke, eventuelt skylde på foreldrene dine. Er du en introvert grubler, er det svært vanskelig å trene seg til å bli en ekstrovert gjøgler som danser på bordet på neste firmafest. Likevel er det mulig å justere adferden til en viss grad. Da må du bli mer kjent med deg selv for at du tydeligere kan se hvordan du er i forhold til andre. Ofte har vi en tendens til å se andre i lys av vår egen personlighet. Er du mye sint, vil du kanskje tolke andres handlinger og intensjoner som sinne.

I NRK-radioprogrammet «Sånn er du», som også er podkast, får Harald Eia og Nils Brenna norske kjendiser til å ta personlighetstesten Big 5. Testen kartlegger fem grunnleggende personlighetstrekk som nærtagenhet, åpenhet for erfaringer, planmessighet, utadvendthet og medmenneskelighet. Mens vi får bekreftet at forfatter Karl-Ove Knausgård er en introvert og ekstremt selvbevisst person, er det mer overraskende at flåkjeften Anne-Kat. Hærland røres til tårer over uselviske bistandsarbeidere.

Forskere ved Universitetet i Oslo har funnet ut at flere psykiske lidelser knyttes til personlighetstrekket nevrotisisme. De som scorer høyt på nevrotisisme, har ofte negative følelser som bekymring, frykt, sjalusi, skyld og ensomhet. Psykiske lidelser som depresjon og rusbruklidelser kobles til nevrotisisme.

Du må altså leve med den du er. Løsningen er å dyrke dine gode sider og bli venn med de dårlige. Som Eia og Brenna sier i «Sånn er du»: – Vi rangerer ikke, vi bare sorterer. Ved å si det, oppfordrer de intervjuobjektet til å snakke ærlig om sine svakheter. Det er nettopp mennesker som erkjenner sine mindre attraktive sjeletrekk som gjør dem interessante og underholdende. Vi kjenner oss igjen. Jeg er likevel usikker på om jeg eller omgivelsene trenger å bli bedre venner med Maiken og Ellen.