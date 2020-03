Trondheim må stenge skolene

Rosten skole åpner for at foreldre kan holde barn hjemme

Saken oppdateres.

Nå handler alt om å begrense spredningen av koronaviruset. Derfor avlyses konserter, folkemøter og håndballkamper. NTNU stenger campus. Videregående skoler sender elevene hjem. Kantiner står tomme, og en rekke arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til å jobbe hjemmefra.

Men byens skoler og barnehager er åpne. Det gir ingen mening. Barn leker tett og er elendige på hygiene. De deler alt, fra smokker til drikkeflasker. Selv om koronaviruset heldigvis ikke ser ut til å ramme barn særlig hardt, kan barn bli blant de verste smittesprederne.

Likevel venter Trondheim kommune med å følge andre storbyers eksempel. Kommunedirektør Morten Wolden forklarer det med at Trondheim, i motsetning til Oslo, ikke har registrert lokal smitte.

Men er ikke stengte skoler og barnehager det beste tiltaket for å hindre at det skjer? Et annet argument som brukes mot stenging er at da må helsepersonell være hjemme for å ta vare på barna sine, i stedet for å være i bedreskap for å ta vare på de som blir smittet. Men er det bedre å risikere at det samme helsepersonellet blir smittet av egne barn? Også det har jeg vanskelig for å forstå.

Det snakkes mye om at en felles dugnad kreves for å begrense koronaens spredning. Da må vi som samfunn også klare å finne løsninger som gjør at ansatte på sykehus og sykehjem kan gå på jobb, selv om skolene og barnehagene er stengt.

Dugnad er nødvendig, men frivillig innsats alene er ikke nok. Vi trenger politikere som tar modige valg før det er for sent. Steng skolene nå.

Ca 12.40 meldte NTB at regjeringen har bestemt at alle landets skoler og barnehager skal stenges. Også Trondheim kommune stenger sine skoler og barnehager fra mandag.