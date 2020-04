Vi kan ikke skyte virus med kanon

Saken oppdateres.

Verden har i mange tiår rustet opp sine militære styrker for avsindig mange milliarder kroner. Våpenkappløpet har vært en duell uten ende for å avskrekke, og i noen tilfeller beseire fienden i krig. Men denne balansegangen mellom trussel og avskrekking har åpenbart glemt én «fiende», eller muligens to: Flaggermusen og skjelldyret. For det hjelper ikke å være rustet til tennene når fienden er så liten og dødelig at det beste forsvaret er isolasjon og Antibac. Hvem av de to dyrene som har smittet verden med koronaviruset, er ikke det mest interessante. Det skremmende er at forsvaret mot smitte og biologisk krigføring knapt er nevnt i det store trusselbildet.

Vi er tydeligvis i ferd med å nærme oss normalen igjen. Forsvarets langtidsplan som ble lagt frem i forrige uke, møtes med et lett skuldertrekk. Norge skal bruke to milliarder kroner mer på Forsvaret hvert år de neste åtte årene. Altså én milliard kroner mindre enn regjeringen vil bruke på å redde flyselskapet Norwegian. Riktignok får Trøndelag brukbar uttelling blant annet gjennom styrking av luftvernet og rullebanen på Ørlandet. Men ellers er det lite å juble eller ergre seg over. Ikke engang opposisjonen klarer å kritisere annet enn at det er litt for få soldater og at langtidsplanen strekker seg fire år lenger enn vanlig. Gjesp!

Jeg tar en rask gjennomlesing av Forsvarssjefens fagmilitære råd til politikerne. Jo da, der på side 80 i et lite avsnitt nevnes biologisk krigføring. «Forsvaret har for liten kapasitet til å håndtere utfordringene som (… ) biologiske smittestoffer gir av utfordringer for Forsvaret og samfunnet», står det. Videre skriver forsvarssjefen at dette vil kunne fremkalle frykt og irrasjonelle handlemåter. Da tenkte han nok ikke på hytteforbudet. Det fagmilitære rådet ble nemlig skrevet før koronaens tid. Heller ikke forsvarsministeren hadde viet biologisk forsvar særlig oppmerksomhet i langtidsmeldingen, til tross at vi sto midt opp i krisen. Dette får helsedepartementet sysle med, tenkte han kanskje.

Men det hjelper lite med blankpussede våpen og veltrente og godt utstyrte gutta på skauen når fienden opptrer som en mikroskopisk drone i ukjent lende. Når det norske forsvaret var dårlig forberedt før koronakrisen, skulle man tro at de ble litt mer oppmerksomme når de nå ser at dette viruset ikke bare setter samfunn over hele verden i sjakk, men at det også kan få konsekvenser for landenes fremtidige sikkerhet. Nå sa riktignok statsminister Erna Solberg at krisen ikke skal påvirke satsingen på Forsvaret. Men alle forstår at heller ikke Forsvaret i framtiden er fristilt og skjermet for de økonomiske realiteter. Trøsten får være at heller ikke våre tradisjonelle fiender kommer økonomisk skadefrie fra viruspandemien.

Biologisk smitte er først og fremst en helseutfordring og beredskapen ligger under helsedepartementet. Men å skyve hele ansvaret for å håndtere alle sider av en smittepandemi til dette departementet, blir like merkelig som om regjeringen hadde overlatt det digitale forsvaret til digitaliseringsdepartementet. Det holder derfor ikke at Forsvaret nevner biologisk krigføring som en parentes når det omtaler framtidige sikkerhetsutfordringer. Det er ingen kriser siden 2. verdenskrig som har skapt større usikkerhet for framtiden og samfunnsmessige og økonomiske utfordringer globalt enn koronakrisen.

Denne smittepandemien skyldes trolig menneskers uforsiktige omgang med dyr. Det er følgelig ikke noe angrep på enkeltland eller mennesker. Omfanget som denne smitten har fått, og som knapt noe land var forberedt på, viser likevel hvor effektiv biologisk smitte kan være. Den sprer seg utrolig raskt i et åpnet verdenssamfunn, den er vanskelig å forsvare seg mot og den gir enorme negative ringvirkninger. En ny og ukjent dødelig virus kan i gale hender være et fryktet og svært vanskelig «våpen» å forsvare seg mot.

Det hjelper lite å ha en fregatt eller to når Norge ikke har råd til å drifte dem. Eller at vi bruker milliarder på våpen som soldatene ikke får brukt fordi de ligger virussyke eller er i karantene. Forsvaret kan ikke fortsette å late som om biologisk forsvar er et spørsmål om antall våpen og soldater. Vi trenger også et forsvar som er forberedt på å møte en biologisk smittekrise som kan lamme landet. En som også kan ramme hardere enn koronakrisen.

