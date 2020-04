Når vårkåte byfis må foreta en «nødvendig fritidsreise»

Saken oppdateres.

Enn så lenge. For det spørs om «åpningshelga» etter hytteforbudet ender opp i ufred. Det blir som å slippe en bøling hormonell ungdom ut på markene etter en hard vinter når hyttefolk skal foreta en «nødvendig fritidsreise» til Røros, Tydal, Fosen, Oppdal og Rennebu i helga. Bygdefolket kan få sjokk når det rykker inn vårkåte byfis som skal storhandle på den lokale butikken og sikre seg flaskevis med Prosecco på Vinmonopolet. Før de parkerer tett-i-tett for å nyte ski-, båt- og campingliv.

Bygdefolk, som må ha levd et tilnærmet stille klosterliv de siste par månedene, kan fort surne hvis de føler at hyttefolk ikke respekterer smittevernreglene. Det er ikke sikkert at hyttefolk på sin side, der mange har vært mugne på det totalitære hytteforbudet, takler en eventuell surmuling fra lokalbefolkninga særlig jovialt. Enkelte hytteeiere har følt at kommuneoverleger og ordførere har opptrådt som småkonger med sine strikse regler og at de ikke ser verdien av hyttefolk. Det tror jeg absolutt de gjør. Oppdal og Rennebu har vært hardt rammet av koronakrisen, og har høyest arbeidsledighet i Trøndelag sammen med Røros. Når tilreisende forsvinner, så forsvinner også arbeidsplasser.

La oss håpe trønderne besinner seg. Med unntak av Frank «Sinte» Johnsen (som også var sint på mye før koronaen), har det vært smått med koleriske utbrudd i trøndersk offentlighet. Mulig det skyldes at trønderen lever opp til klisjeen som treg og introvert. En stuppul, som de ville ha sagt i Verdal eller deromkring. (Jeg vet dialektordet har ulike betydninger).

I nord derimot, der renner det over som en avglemt grautkjele på gloheit kokeplate. At folk nordpå river kjeft er ikke noe nytt. Før korona var nordlendinger forbanna fordi «søringan» og sentralmakta (les: elitære oslofolk på elsparkesykkel) gir blaffen i Nord-Norge. Det hevder de, i hvert fall. Manglende jernbane til Tromsø, fylkessammenslåing, elendig fiskeripolitikk, bortfall av statlige arbeidsplasser og en luftambulanse som ikke funker, er noe av det som skaper sinne og avmakt i nord.

Da koronaen rykket nordover var nordlendinger, med kommuneoverleger i spissen, kjappe med å innføre «søringkarantene». Ordføreren i Båtsfjord foreslo attpåtil en militær kontrollpost helt sør mot Trøndelag for å stanse potensielle smittespredere som kom kjørende nordover. Det kan se ut til at viruset har forsterket forakten for søringer. En av dem som er forbanna, er Ingrid A. Evertsen, skuespilleren bak Mossa-karakteren i tv-programmet Rorbua. «Æ hæres ikke søringa! Hut dokker…!!! Måtte det ha vært så inni helvete med søringkarantene at vi i Nord-Norge fikk evig fred fra søringan!» skrev hun på Facebook og fikk en hærskare med tomler opp.

Kommentator, høyskolelektor og søring Elin Ørjasæter i Oslo ble så provosert at hun i et leserinnlegg slo fast at nordlendingen er en klisjé slik vi møter ham i Rorbua og Rallkattlia. «Nordlendingen har vist seg fram akkurat slik stereotypien av ham er: Frisk i kjeften, men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent», skriver Ørjasæter.

Ørjasæter lister opp flere eksempler på det hun mener er idiotiens sanne ansikt i nord. Ikke bare har en hel landsdel hevet seg over nasjonale retningslinjer, men når legeforeningen i Finnmark sammenligner Fylkesmannens motstand mot «søringkarantene» med heksebrenning og tysk okkupasjon, mener hun nordlendinger må tåle å settes i bås. Men å være så sylfrekk og kalle folk i en hel landsdel for enkle? Nei, den er for enkel og uelegant.

Klinsjen er uansett et godt eksempel på at agg, angiveri og borgervern gror godt både i krig og korona. Folkehelseinstituttet påpeker at tiltakene åpenbart har en fryktskapende effekt. Og frykt er tett koplet til sinne. I tettbygde Oslo har det lenge vært sterke utfall mot pesende joggere. Politisk redaktør i Dagsavisen var tidlig ute med en kommentar der han krevde at «jævla joggere» måtte skjerpe seg.

I en VG-video forrige uke, som nå er sett 238 000 ganger, ber Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset (opprinnelig fra Melhus i Trøndelag) sine medborgere om å «holde seg til helvete hjemme!». Bakteppet var den store utfarten og parkeringskaos i oslomarka i påska. Som utdannet sykepleier er hun skuffa over at folk ikke kan beherske seg og være mer solidariske med helsepersonell som jobber lange, slitsomme vakter.

Innbyggere i bibelbeltet må hanskes med mørkere krefter enn tankeløse mosjonister. Der serverer den kristne tv-kanalen Visjon Norge «fake news» over en lav sko. Det er en pine å se tv-prekenen der leder for Visjon Norge, Jan Hanvold, påstår at koronaviruset er bygd på en løgn, plantet av myndighetene. En annen predikant ba seerne donere 2020 kroner slik at han kunne beskytte dem og barna deres. Hvor heslig er det ikke å tjene penger på andres frykt?

Ja, koronaen kvesser kulturforskjeller i vårt langstrakte land. Nordafor ønskes du til helvete, østafjells jogger djevlene og i sør loves du helbredelse. Hvis du betaler godt.

Som en ansvarlig voksenperson ville ha spurt: Hva kan du lære av dette? Muligens at det er klokest å holde snavla i kampens hete.