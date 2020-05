Dekksguten

Nå er det på høy tid at også regjeringen åpner opp

500 på venteliste for å få trene utendørs

Synet som møtte Thomas (38) var forferdelig. Nå hedres han for innsatsen

Trondheimsbedrift må stenge dørene for godt

Russen får tilbake pengene for Landstreff 2020

18-åring suste over Heimdalsmyra i 185 km/t. Bak lå politiets nye våpen

Eierne forbannet, men godt håp for selskapet

Her er det mange som blir skuffet

Nå er det på høy tid at også regjeringen åpner opp

Også danske myndigheter ga grønt lys for fotballstart

Saken oppdateres.

Mye er annerledes denne våren. Det har for eksempel blitt mye mindre snakk om dekkskifte. Setninger som: «Har du lagt om?» eller: «Hvor har du dekkene dine?» gjør seg ikke særlig godt på Teams eller i de få hverdagslige møtene med folk under sosial distansering. På dekkhotellene er heller ikke ting, eller «romservicen» som før.

Machoutgaven av venterommet til tannlegen – med Vi Menn på bordene og menn rundt på vent med kaffe i pappkopper, i en eim av gummi og olje, mens karer med skitt på fingrene skrur av og på dekk – er satt i karantene. Ny praksis med maks to kunder i resepsjonen samtidig, samt at du må sitte i bilen mens dekkene skiftes, gir et nytt innsyn i skiftet, nesten som en tur på slakteriet ved kjøp av kjøttdeig.

Å sitte i bilen mens den blir jekket opp og røffe, kortklipte karer arbeider raskt under deg, er en underlig opplevelse. Ikke mindre rar av at dere sitter tre sjåfører i biler ved siden av hverandre, omtrent som en drive-in-kino, hvor vi i stedet for bilkjøring på lerretet ser på en uendelig stabel av bildekk.

Det rister når karene under prøver å få av vinterdekkene. Jeg ser på han i nabobilen som ser inn i veggen og tenker at det er bra vi ikke kjenner hverandre. Sjelden har det føltes bedre å bli jekket ned noen hakk til slutt. Det er bedre ikke å se de som gjør jobben enn å se ned på dem.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg