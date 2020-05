Hvordan skal det gå når vi ikke får dra til Syden?

Det som i utgangspunktet var et «problem», er nå blitt en stor fordel for planene til teaterkompaniet

Saken oppdateres.

- Mamma, kan vi please dra til Syden, spurte fireåringen her om dagen.

Hun vet ikke helt hva Syden er, men har forstått på venner i barnehagen at det er et forjettet land med basseng, sol og is.

- Ja, kanskje en gang - etter at koronaen er borte, svarte jeg.

- Jippi! Er korona ferdig i morgen?

Nei, korona er ikke borte i morgen. Og når den forsvinner, er det ikke sikkert det blir Syden da heller. Selv om ekspertene ikke er enige, kan det bli dyrt både for flyselskaper og passasjerer etter krisa. Konkurser og strammere økonomi vil føre til færre flyselskap, avganger og reisemål på sikt, spår noen flyanalytikere. Det blir ingen prisfest når luftfarten er på vingene igjen, tror folk i reiselivsnæringen. Mange forbrukere vil også få strammere økonomi og må velge bort utenlandsferier. Sannsynligvis vil bedrifter knipe inn på reisebudsjettet og heller gå for kostnadsfrie videomøter som vi er blitt så vant til. Begrenset etterspørsel fører til et begrenset tilbud.

Selv om det er aldri så ukorrekt å si det høyt i ei krisetid som noen ynder å sammenligne med krigen, så har unntakstilstanden gjort at jeg lengter etter utenlandsferie mer enn noen gang. Jeg er lei av å finne ro i en god roman hjemme, glede meg over mitt rike, indre liv og grille pølser på kortreist bål i marka. Det er kvalmt å si det, men jeg vil sitte på fortauskafé i Paris og drikke sancerre. I tillegg kansellerte Ving Hellas-turen som egentlig skulle ha gått av stabelen i helga. Klatretur med venninner gikk i vasken.

Dette er selvsagt blant ti på topp-i-landsproblem. Det er heller ikke synd på dem som kanskje må tåle dyrere turer til ferieleilighet i Spania, Sør-Frankrike, Berlin eller Brasil. Å sutre over stive priser til Magaluf er umusikalsk når verden kneler under en pandemi. Og når jeg leser at covid-19 nå har nådd den fattigste delen av Jemen, som allerede er rammet av tidenes humanitære katastrofe, er det pinlig å innrømme sine lengsler etter nye impulser på kontinentet.

MIDTNORSK DEBATT: Er dette meninger av interesse for avisens lesere?

Likevel, vi er oss selv nærmest. Vi er blitt godt vant og ønsker ikke uten videre å gå tilbake til 70- og tidlig 80-tall da nordmenn sjelden eller aldri kjøpte kjempedyre flyreiser. En positiv konsekvens er at litt dårligere økonomi og høyere flypriser kan tvinge oss til en annen, mer klimavennlig livsstil med lavere forbruk. For ungene våre er det verre ting i vente enn fravær av sydenturer og shopping i London. En ny studie fra Wageningen-universitetet i Nederland skisserer et «worst case scenario» hvis verden ikke evner å kutte klimagasser: Da vil en tredel av verdens befolkning lide under ekstrem hete i 2050. Verden blir neppe et rolig sted når milliarder av mennesker skal forflytte seg mot kjøligere strøk.

Samtidig vil mindre reising på kort sikt ha negative konsekvenser for mange. Selv om det er grei skuring for meg som ikke får dratt til Hellas, er det verre for familiene på den greske øya som knapt har gjester på hotellet og i restauranten. I et land der én av fem jobber er knyttet til turisme, blir livet tungt når levebrødet blir til smuler. Selv om reiseaktiviteten vil ta seg opp, vil det trolig ta noen år før grekerne har hodet over vannet. Ekspertene spår at gjeldstyngede Hellas vil få en arbeidsledighet på hele 22,3 prosent på grunn av pandemien.

Trøsten er at vi ikke bor i Belgia eller et annet kjedelig land. Skjønne Norge er tross alt et ypperlig ferieland med mange muligheter. Allerede i sommer får nordmenn testet ut norgesferie. Salget av bobiler og båter går så det suser, og jeg tipper sosiale medier vil koke over av frisksportere i hengekøye denne sommeren. Men graden av entusiasme er væravhengig. Som den pessimisten jeg er, vil jeg presisere at ordtaket «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær» bare er sprøyt. Jeg har tilbrakt somre i Trøndelag der kortbuksa ikke ble brukt en eneste dag på grunn møkkavær i tre samfulle uker. Kortreist og klimavennlig var det, men PH-verdien på humøret var så lav at jeg lovte meg selv: Neste år blir det Syden.