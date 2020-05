Tidlig ultralyd kan gi KrF politiske senskader

Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

Saken oppdateres.

Stortinget sier ja til eggdonasjon, assistert befruktning av enslige og tidlig ultralyd til alle. Endringene er gledelige for mange. Ikke minst for kvinner og par som har et sterkt ønske om bære fram egne barn, men som ikke fikk mulighet til det innenfor rammene av den gamle loven. Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk er etterlengtet for mange gravide kvinner som søker både informasjon og trygghet i svangerskapet.

Gleden deles ikke i KrF. Liberaliseringen av bioteknologiloven er et hardt slag for partiet. KrF gikk inn i regjering som et splittet parti. Med få stemmers overvekt besluttet partiet å søke samarbeid med Erna Solbergs regjering. I en slik situasjon var det særlig avgjørende for den vinnende part, med dagens leder Kjell Ingolf Ropstad i spissen, å oppnå gode betingelser for regjeringsdeltakelsen.

Veto i bioteknologisaker var selve rosinen i regjeringsplattformpølsa for KrF. Bioteknologiloven skulle ikke endres, med mindre alle de fire regjeringspartiene var enige om det. Det bandt de tre andre regjeringspartiene, som alle har en mer liberal tilnærming til disse spørsmålene, til KrFs restriktive linje.

Så gikk Frp ut av regjering. Partiet rev seg løs fra kompromissene i plattformen. Solberg-regjeringen hadde ikke lenger flertall. Konsekvensen fikk vi blant annet demonstrert i Stortinget tirsdag ettermiddag. Bioteknologiloven ble kraftig liberalisert på KrFs vakt i regjering.

KrF kjempet med nebb og klør mot endringene, helt inn i stortingssalen. Partiet krevde behandling i full sal i håp om at enkeltrepresentanter i Frp kunne vippe flertallet i sin retning. I debatten måtte KrF tåle sterk kritikk for å på den ene siden appellere til representanter om å følge sin samvittighet og stemme mot liberalisering, men på den andre kreve at Høyres og Venstres representanter slutter lojalt opp om regjeringsplattformen og KrFs syn.

Både Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H) brukte nettopp dette som begrunnelse for å bryte med regjeringsplattformen. Riise poengterte at hvis en først mener at denne type spørsmål bør avgjøres av enkeltrepresentantens samvittighet og ikke av forhandlinger mellom partiblokkene, må en i så fall være konsekvent. «Derfor vil jeg følge oppfordringen fra KrF og stemme etter egen samvittighet i dag», sa han. Også Marianne Synnes Emblemsvåg (H) stemte for eggdonasjon og assistert befruktning av enslige.

KrFs forsøk på å blokkere et reellt bredt stortingsflertall fra å modernisere bioteknologiloven mislyktes. Selv om noen Frp-representanter brøt med partilinjen, var de ikke mange nok til å endre utfallet. Utbrytere fra Venstre og Høyre stemte den andre veien. Det er et knusende nederlag for partileder Ropstad. Han har investert hardt i Solberg-regjeringen, men opplevde at den viktigste seieren i regjeringsforhandlingene glapp.

Det blir mer krevende for Ropstad å forsvare regjeringsdeltakelsen etter dette. Den var kontroversiell i utgangspunktet og har ikke løftet partiet på meningsmålingene. Når også de bebudede KrF-gjennomslagene uteblir er det duket for selvransakelse i det hardt pressede partiet.