Hjemmekontor er skadelig for folkehelsa. Ryggen knyter seg mer og mer

Saken oppdateres.

Helsemyndighetene og regjeringen har gitt beskjed om at flest mulig må holde seg hjemme. Det har vært et godt råd, og det har nok bidratt til at Norge har kommet seg bedre gjennom koronakrisen enn mange andre land.

Men for meg har hjemmekontor vært direkte helseskadelig. Jeg har sittet sammenkrøket ved PC-en på spisebordet i over tre måneder, og nå er ryggen fullstendig ødelagt. En gammel prolaps i korsryggen er kommet tilbake. De beskjedne musklene jeg har mellom skulderbladene, har knytt seg, og ingen kolleger kan komme og massere meg.

Fordelen med hjemmekontor er at det er kort vei til senga, men koronaen har ikke tatt helt knekken på arbeidsmoralen, så jeg prøver å unngå den. Dessuten har jeg aldri tatt en tredagers uten god grunn, så jeg biter tenna sammen og holder ut. Mens ryggmusklene knyter seg mer og mer.

Ryggproblemene skyldes ikke bare at jeg sitter feil. Alle de dårlige nyhetene vi har fått de siste månedene, har ført til høye skuldre. Og hvis noen synes denne teksten begynner å bli selvopptatt, kan jeg opplyse at jeg skriver på vegne av hundretusenvis.

Én av fire nordmenn sliter psykisk på grunn av koronaen. Enda flere har fått høye skuldre. Mange av oss, bortsett fra joggerne, er i dårligere form. Vektene på treningssenteret er blitt mye tyngre. I helga gjelder det å gå en tur, legge seg i gresset og se på skyene. Hvis koronaryggen tillater at jeg kommer meg opp av senga.

