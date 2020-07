Lettere å få tak i Koskenkorva enn skismurning på Byåsen

To uker senere ble hjertet til den lille også stille, så stille at det sluttet å slå

Saken oppdateres.

Selv etter 15 år på Byåsen, kunne ikke den innflytta rogalendingen øverst på Ugla få gjentatt det nok: - Byåsen er bra, det er bare én hake: Det er tungvint å måtte reise ut av bydelen for å handle sportsutstyr, baufil eller andre ting i trenger. Vi må kjøre til City Syd eller andre shoppingsenter.

Men sulte trenger du ikke hvis du bor på Byåsen. Det er temmelig tett mellom matvarebutikkene i den langstrakte, store og grønne bydelen med villa, el-bil og vov-vov – ispedd noen områder med lavblokkbebyggelse.

Med noen unntak, er butikkene fordelt utover knutepunktene Sverresborg, Hallset, Dalgård og Stavset. På Havstad blir det et nytt nærsenter i 2022. Norgesgruppen skal bygge boliger med butikker, blant annet Kiwi, på den gamle Esso-tomta. På Dalgård skal også Coop Extra rives på sikt, og det samme, populære konseptet skal bygges: Leiligheter i toppen og butikker på gateplan.

At kombinasjonen butikk og bolig slår an, er ikke underlig. Markagrensa setter en stopper for videre utbygging, det er få boligtomter til salgs. Eplehagefortetting er derfor vanlig på Beste Vest.

Nye Hallset Hage det ferskeste eksemplet på denne typen boligbygging. Komplekset på Hallset består av Rema 1000, apotek og legekontor i første, og leiligheter i de øvrige etasjene. Norgesgruppen snuser på p-plassen like ved, som eies av Selsbakkhøgda borettslag. Ingen burde bli sjokkert om det åpner en Kiwi der også.

«Hagen» er ingen arkitektonisk perle. Leilighetene er sikkert flotte innendørs, men sett utenfra ser det nye, hvite senteret ut som en forvokst hybrid mellom ei Moelven-brakke og en container. Mer sjarmerende er det eldre Migo-senteret i teglstein på den andre siden av rundkjøringa. Senteret er imidlertid nedslitt, og eierne har lenge hatt en plan om å rive og bygge nytt senter – med leiligheter.

Det nye «senteret» på Hallset er et godt eksempel på hva som er problemet på Byåsen. I bydelen er det mange små, innadvendte sentra som folk kjører til for å handle mat. Etter handelen kjører de hjem igjen. That's it. Utendørs benker kan du telle på ei hånd. Ingen sentereiere på Byåsen ser ut til å ha lagt to pinner i kors for å skape innbydende, utendørs møterom der folk ferdes. Romslig parkering og matvarepriser er selvsagt viktigst for kundene. Samtidig tror jeg næringslivet undervurderer hvor viktig det er med sympatiske inngangspartier og uterom når arkitekturen for øvrig er nitrist. Slike fasiliteter sprenger neppe budsjettene. Særlig er det viktig i en stor bydel som ikke har ett, felles bydelssentrum. Verneverdige Byåsen Butikksenter (1962) er et hyggelig sted, men imaget reddes av de flotte omgivelsene. Senteret ligger på terskelen til Bymarka, med gressende hester på Stokkjordet og Wullumsgården som nærmeste naboer.

Til tross for null uterom, er nye Sverresborg Senter (2016) inkludert leiligheter mye mer vellykket enn Hallset Hage. Den innbydende, mørkbeisede trefasaden skjemmer heldigvis ikke de historiske omgivelsene på Sverresborg folkemuseum vis-a-vis. Første etasje på gateplan rommer en Meny-butikk, nok et apotek og et svært etterlengtet Vinmonopol.

Fra 1972 til 1991 var det riktignok Vinmonopol i Byåsen Butikksenter, men i 1991 ble det flyttet ut av bydelen. Derfor var det mange som trakk et lettelsens sukk da Polet gjenoppsto i det nye senteret.

Ümit Delikkaya (43 år), som driver restauranten Da Vinci i Migosenteret, forteller at sentereierne ønsket Vinmonopolet dit før det til slutt havnet på Sverresborg. Selv om pol er bra for businessen, er han likevel glad for at det ikke finnes på Hallset.

- Det er bra for folkehelsa at det ikke er for lettvint å kjøpe alkohol. Folk drikker rett og slett mindre, sier Delikkaya som har bodd halve livet på Hallset.

Du trenger ikke å være KrF-er for å være enig. Likevel er det lettere å få tak i Koskenkorva enn skismurning på Byåsen – det er et paradoks for folk som bor i skisportens vugge i trondhjemsk sammenheng. Det er ikke lett for byåsinger å kjøre mindre bil når de må ut av bydelen for å kjøpe noe annet enn melk og brød. Siden hvert senter er så lite, ender det også opp med at næringsvirksomhet – som ikke selger matvarer – ikke overlever på grunn av handelslekkasje.

- Byåsen minner om USA. Los Angeles i miniatyr, eller noe. Bilbasert handel med ørten små knutepunkter, sier jeg til fotografen mens vi rusler rundt på Hallset.

- L.A., nei. Hadde det enda vært så vel. Byåsen ligner mer på Melhus, påstår melhusbyggen.

Selv om et samlende bydelssentrum mangler, har Byåsen mange misunnelsesverdige styrker: Gode, veletablerte boområder, flotte Bymarka, mange badeplasser, idrettsanlegg og golfbaner. Trondheim kommune skal ha skryt for flere sandvolleyballbaner i bydelen og et populært padel-tennisanlegg på Dalgård.

Gratis aktivitetstilbud i nærmiljøet er pluss i margen. En uoppdaget liten diamant, er dessuten en splitter ny aktivitetspark på Munkvoll (Skjermvegen) som byr på skate-anlegg, lekeapparater, basketballbane, skotthyllbane og pump track (sykkel).

Selv om Byåsen er frisksporternes hjemmebane, er det likevel én ting som er et savn for mange: En skikkelig bra kafé i fine omgivelser.