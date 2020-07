Norge – mitt nærmeste ferjeland

Mor siktet for drap på sine to barn i Lørenskog-saken

Norsk reiseliv skal opp til eksamen i sommer. For nå har naturblaserte nordmenn satt kursen mot Lofoten, Rondane, mot kysten og fjellet. Det ble norgesferie på de fleste av oss i år – mer eller mindre frivillig. To av tre nordmenn skal ferie i sitt nærmeste ferieland, og tre av fire unge skal ifølge Norsk friluftsliv sove ute i sommer. Dette blir som feriene på 1960-tallet. Da mor og far stappet bilen full av telt, soveposer, strandmadrasser og hermetikk innimellom ungene i bagasjen. Tungt lastet dro norske familier til en campingplass som allerede var mer enn fullbooket. Det var en åpenbaring da Tjæreborg noen år seinere innførte begrepet «Syden». Siden har vi nærmest overlatt norgesferien til utlendingene.

Men nå er vi langt på vei tilbake til de lykkelige 60-årene. Da komforten var en tett luftmadrass, myggnett og et telt som holdt det meste av regnet ute. For jeg husker barndommens teltturer som en lang reise i våte soveposer og myggstikk. Men også varme sommerdager på en strand på Sørlandet. Vi savnet ikke Syden da. Det var heller ingen annonsering om solfylte strender i Spania, cruise i Middelhavet eller bryggeferie i Lofoten. Vi dro mer eller mindre på lykke og fromme. Det var å oppleve Norge. Men nå har vi andre krav til sommerferien. Ingen gidder lenger å slå opp et telt på ferjeleiet om det skulle bli nødvendig. Opplevelsesferien skal være planlagt, kjøpt og betalt.

Og det skal ikke stå på tilbudene om vi følger turistbrosjyrene og reiselivets skryteliste over norske turmål, opplevelser og vakker natur. Det er nesten rart at ikke flere av oss er blitt fristet av dette fantastiske prospektet tidligere. Norsk reiseliv har nå en gyllen mulighet til å imponere og overbevise også nordmenn om at sommerferiene i Syden eller på hytta bør avløses av noe langt bedre. Det er kanskje på tide å bli kjent med landet ditt før søringkarantenen eller andre lokale karantener gjeninnføres?

Men ikke alle er overbevist om at norgesreklamen holder helt det den lover. Nylig kom det kritikk på at Norge ikke var et så fantastisk ferieland som næringen vil ha det til. Spesielt ikke dersom du er ute etter kulturopplevelser og ikke bare storslått natur. Når godt over halvparten av nordmennene likevel tar sjansen på hjemmeferie, og tyskere og andre nasjoner planlegger å komme i hopetall, da bør reiselivet kjenne sin besøkelsestid. Det er nå de skal vise at Norge duger til en fornuftig pris. Også for dem som ikke nødvendigvis er ute etter å fiske eller gå toppturer. Noe av kritikken går på at Norge er for dyrt, maten ikke all verden og museer og kulturtilbud er stengt. Tilbudet er mer begrenset til dem som ikke har råd til å legge seg inn på hotell, spise michelinmiddager eller reise etter godværet, blir det hevdet.

For er det noe Norge ikke er kjent for, så er det rimelig mat og drikke og stabilt, varmt sommervær. Været kan ikke reiselivet gjøre noe med, men ferien kan likevel bli vellykket selv om det ikke er varme og sol hele tiden. Likevel er det nettopp billig drikke og garantert sol som i alle år har lokket nordmenn til sørligere strøk. De siste årene har imidlertid flere fattet interesse for opplevelsesferie. Og mange benytter derfor nettopp denne sommeren til å oppleve deler av landet de ellers sjelden besøker. Det er bra at vi blir bedre kjent med landet vårt, og det er ikke minst positivt for et reiseliv i krise. Derfor vil kjøpesterke, norske turister gi en kjærkommen inntekt og økt aktivitet for reiselivsbransjen.

Det gjenstår likevel å se om norgesferien vil gi mersmak, og at dette frister også neste år selv om det trolig åpnes mer for reiser til utlandet. Ingen reklame er som kjent bedre enn at den innfrir. Mange vil nok også oppleve at årets ferie ble som de håpet, selv om de måtte vente seks timer i ferjekø, at fornøyelsesparken var stengt, utendørspelet avlyst eller toppturen ble gjennomført i regn og vind. Kanskje blir norgesferie en trend, og at klimaflyktningene heller legger turen til Syden under mørkere årstider. Det vil være bra både for norsk reiseliv og solhungrige nordmenn.

