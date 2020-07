Sommeren da de minste ble størst

Et friskt pust for unge som vil kjøpe bolig

To ungdommer blir anmeldt for vold mot politiet etter bråket på Kyvatnet

Saken oppdateres.

Da jeg begynte på jobb denne uka, for første gang på min vanlige arbeidspult etter måneder på hjemmekontor, fikk jeg en påminnelse om hvordan denne sommeren var tenkt. Egentlig.

Min ganske så analoge veggkalender, sist oppdatert tidlig mars, oppsummerer hvilke sentrale kulturbegivenheter jeg skulle jobbe på etter å ha returnert fra feire onsdag 22. juli.

Alvoret begynte allerede samme kveld. Brad Paisley på Festningen.

Etter denne oppvarmingen skulle det gå noen dager før Spelet ble dratt igang på Stiklestad lørdag. Det virkelig tunge skytset skulle settes inn med Rammstein søndag og mandag i Granåsen. Slaget på Testiklestad skulle begynnne på ny arene ved Festningen tirsdag. Olavsfest skulle også starte tirsdag, men for mitt vedkommende skulle turen gått til Røros Elden onsdag. Min Olavsfest startet for fullt med blant annet konserter i Borggården torsdag, fredag, lørdag med Cat Stevens, Manic Street Preachers / Paus & Motorpsycho og Aurora. Jeg husker jeg hadde spekulert på hvordan jeg skulle klare å kombinere lørdagskonserten med to favorittband med nypremiere på «En medtsåmmårnattsdrøm» på Bakklandet.

35 - 40 000 skulle vært på spel og teater på Røros, Stiklestad og Trondheim. Minst 60 000, potensielt 70 000 på Rammstein, rundt 30 000 er et naturlig anslag på arrangementene på Olavsfest, 14 000 hadde betalt billett på Paisley - i tillegg ville mange tusen vært på etablerte musikkfestivaler, konserter og spel i fylket - med festivalene på Frøya og i Tydal som de største arrangementene - og nesten daglige konserter på Skuret på Fosenkaia blant de minste.

Så skulle det fortsatt med aktivitet fremover. I begynnelsen av mars hadde jeg rukket å skrive inn Åge Aleksandersen på Sverresborg, Pstereo- og Festningen-festivalene av store lokale ting.

Sånn gikk det som kjent ikke. Av alt som er nevnt her er det kun de med minst publikumspotensiale, Rabarbrateaterets En medtsåmmårnattsdrøm og konsertene på Fosenkaia som går omtrent som planlagt. Men med mindre publikum, og Skuret-konsertene er flyttet utendørs.

Mye er avlyst, mye er utsatt til neste år. Publikum viser lojalitet, solidaritet og hengivenhet ved å ikke kreve billettpengene tilbake. Men som situasjonen er akkurat nå er det nok ikke mange som ser for seg at vi skal gå fra nåværende tak på 200 publikummere til 50 000 neste år.

Men er det én ting 2020 har lært oss, så er det at drastiske endringer kan skje raskt.

Det verste er ikke at vi i et år eller to ikke får fellesopplevelser med musikk som vi har vært vant med. Det er et savn, men vi tåler å vente. Det er verre sider av dette. Det ene er at artister etter å først mistet inntekt for innspilt musikk nå heller ikke kan planlegge for konserter. Det andre er at den profesjonaliteten på arrangør- og teknisk side som er møysommelig bygd opp i vår region det siste tiåret, er truet. Vi kan miste nøkkelpersoner, og hele sentrale institusjoner kan falle fra. Det er deprimerende og det er lett å føle både sympati og takknemlighet overfor de som fortsatt står midt en uforutsigelig slagmark for å berge arbeidsplasser, ja en hel næring.

Sceneopplevelser har vi stadig muligheter til. Nå er vi inne i den alternative høysesongen på konsertfronten, de 200 som slipper inn på hver enkelt konsert kan denne helgen glede seg over Øystein Greni solo, Valkyrien Allstars og Bare Egil Band på Stormfestivalen, Sondre Lerche på Byscenen og to kvelder med Torstein Flakne i Palmehaven.

Neste uke starter det «for alvor», med Unni Wilhelmsen, Onkel P, Frida Ånnevik, Ledfoot & LeTekrø på Fosenkaia, Eva Weel Skram i Palmen, mens det på Frøyafestivalen blir intimkonserter med blant andre Bjarne og Thomas Brøndbo, Åge og TrondheimSolistene, Tora og Violet Road. «En medtsåmmårnattsdrøm» har premiere på Bakklandet . På Olavsfest strømmes en rekke konserter og arrangementer med Kari Bremnes og Ole Paus / Motorpsycho i spissen, strømmes gjør også den helt nye forestillingen skapt i Testiklestad-universet.

Listen over levende kultur de neste uker fremsto litt mer stusselig enn jeg hadde trodd. Men min erfaring med minikonserter i sommer er at publikum koser seg rått. De blir påmint om hvor viktig rolle levende kulturopplevelser spiller i manges liv, og jeg tipper gleden blir virkelig stor når samfunnet og kulturlivet åpner for alvor.