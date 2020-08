Angsten for Amazon

Saken oppdateres.





Det er ingen grunn til å hovere over at mange norske butikker, bransjer og leverandører nå skjelver i buksene av bekreftelsen på den lenge varslede nyheten om at Amazon kommer til Norden. Tirsdag sendte nettgiganten Amazon ut en pressemelding om nordisk lansering i Sverige. De er i ferd med å bygge lager i Eskilstuna utenfor Stockholm, ifølge svenske medier.

Det er grunn til å tro at sverigelanseringen er et ledd i satsing mot andre nordiske land som Norge, Finland og Danmark. I stillingsannonsen hvor Amazon søker «Head of Marketplace» er allerede disse landene nevnt. Det kan gi den største rystelsen i norsk detaljhandel siden netthandel begynte å ta markedsandeler. Både kjøpesenter utenfor norske byer og sentrumshandel kan få gigantisk konkurranse.

Det er lenge siden Amazon var en digital bokhandel. Det er mye mer enn salg av bøker gjennom internett som har gjort Amazon-grunnlegger Jeff Bezos til verdens rikeste mann med en formue på 171,6 milliarder dollar pr. juli, ifølge næringslivsportalen Bloomberg. I USA hadde Amazon en markedsandel på 44 prosent av all e-handel pr. februar i år, ifølge Bloomberg.

Amazon er dessuten et av selskapene som har tjent stort på koronapandemien, etter som enda flere har funnet det både bekvemt og tryggere å handle hjemmefra. I forrige uke la de fram en kvartalsrapport som viste 40 prosent vekst sammenlignet med samme periode i fjor. I USA var Bezos i forrige uke innkalt til kongresshøring fordi amerikanske myndigheter frykter Amazon er i ferd med å få en så dominerende posisjon at de bruker den til å hindre konkurranse og konkurrenter.

Det er god grunn til å frykte at en ny og større nordisk satsing av Amazon vil føre til butikkdød her også. I tillegg står mange europeiske land med lua i hånda bak EUs framstøt for å skattlegge Amazons virksomhet i Europa mer på linje med de nasjonale konkurrentene.

Jo større markedsmakt Amazon får i Norden, jo mer problematisk blir det at mer av inntektene fra varehandelen vil gå til verdens rikeste mann, og mindre til å finansiere de nordiske velferdsstatene. Wall Street Journal meldte i sommer at EU planlegger antitrustsøksmål mot Amazon med lignende anklager som amerikanske politikere fremmet i høringen i USA: At Amazon bruker data fra samarbeidende selgere til å skaffe seg konkurransefordeler mot nettopp mange av de mindre virksomhetene de ofte skryter av å samarbeide med.

I tillegg til dette kommer en rekke alarmerende rapporter om lønn og arbeidsforhold for ansatte hos Amazon. I fjor kom boka «Innleid og underbetalt» av den britiske forfatteren James Bloodworth på norsk, hvor han skildrer arbeidsdagen som arbeider på pakkelager hos Amazon i Nord-England. Det er en rystende skildring som bidrar til å forklare økende forskjeller i mange land.

I første fase av koronautbruddene i USA høstet Amazon dessuten massiv kritikk og demonstrasjoner for å ta mindre hensyn til ansattes liv og helse enn til virksomhetens omsetning. I California er Amazon under etterforskning for hvordan selskapet behandlet arbeidere under pandemien.

Det store spørsmålet blir dermed hvorfor stadig flere av oss handler mer og mer hos Amazon. Ja, mer enn noen gang under korona. Svaret er ganske enkelt. Fordi det er enkelt, billig, raskt og brukervennlig. Dessuten er de dyktigere på å bruke algoritmer til å treffe kundenes interesser enn for eksempel de fleste norske mediehus.

Hvis Amazon i tillegg til å selge et utall varetyper i Norden også etablerer gratis eller svært billig frakt for trofaste kunder, som i andre land, vil mange konkurrenter få problemer. Butikker med langt mindre volum, markedsmakt og Postens satser for pakker til Norge og utland å drive butikk fra, har god grunn til frykt. En svensk utrulling av dette industrieventyret over grensa vil få Volvo Amazon til å bli en liten fjert til sammenligning i Amazon-bruk her til lands.

