Saken oppdateres.





Innslaget på Dagsrevyen denne uka med kulturminister Abid Raja i munnbind med Tom Cruise i Rauma aspirerer til en plass på lista over tidenes pinligste norske tv-øyeblikk.

Sprekkeferdig av stolthet så ministeren ut som han sto sammen med Fantomet eller Batman. Bak maska og med en taus medhjelper så Cruise mindre ut i virkeligheten. Kulturministeren karakteriserte ham som jordnær etter mikromøtet, mens bildene fra innspillingen i innslaget viste det motsatte, med Cruise eller hans stuntmann i fallskjerm.

Noen raser mot at regjeringa gjør unntak for filmstjerner, mens breddeidretten venter i koronakø. Jeg synes det er verre å se en norsk statsråd la seg blende av ei stjerne og legge an en kameratslig tone med «you guys» i Dagsrevyen.

Det minnet om det pinligste øyeblikket med en amerikansk stjerne i NRKs historie. John Forsythe, som var Blake Carrington i tv-serien «Dynastiet», skulle kaste glans over Amanda-prisen i 1987. Han stilte via skjerm fra USA. Stakkars Liv Ullmann prøvde å få til den kameratslige tonen som Raja tilstrebet, men teknikken sviktet og Ullman utbrøt: «Did you leave us Blake?».

Abid Rajas forsøk på Cruise control var nesten verre, fordi det så ut som om det var hans idé og som om han i motsetning til Ullmann nøt hvert sekund. «I'm here with Mr. Tom Cruise» innledet Raja så begeistret at maska til Cruise ikke avslørte om han sa at han elsket Norge bare for å få slutt på det hele.

