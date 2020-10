To utskjelte menn rider igjen

Les Josefines (11) appell: Det er aldri for sent!

Jan Bøhler, mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og ihuga groruddøl, sjokkerte ved å melde overgang til Senterpartiet. Nå satser han på å erobre et stortingsmandat for Sp i Oslo. «Stjernesignering», konkluderte politisk redaktør Anne Ekornholmen i Nationen, avisa som målbærer distriktenes interesser. «Høyreavvik», mente Dagbladet på lederplass.

De svært ulike reaksjonene sier mye om hvordan Senterpartiet oppfattes innenfor og utenfor den mentale Ring 3 i norsk presse. Jeg kommer tilbake til dette etterhvert.

Men først: Bøhler har skrevet ei bok, «Østkantfolk», der han ifølge vaskeseddelen skriver personlig om arbeiderklasseverdiene som formet ham og om uroen han føler for utviklingen på Oslos østkant. Mandag kveld kommer han til Trondheim, der han bokbades av Trond Giske. Det vil bli interessant å se dynamikken mellom de to. Selv med de siste ukers offentlige utblåsinger fra tidligere partikamerater kommer Bøhler i andre rekke når det gjelder å være utstøtt fra Ap. De siste to-tre årene etter metoo-varslene har den tidligere nestlederen Giske stått i en intern storm som i høst kulminerte med at han trakk seg fra så vel fylkesledervalg som stortingsgjenvalg.

Der Bøhler har valgt å forlate Ap, står Giske fast ved medlemskapet. Han uttrykker likevel støtte til Bøhler i et innlegg på Facebook: «Det er veldig trist at Jan Bøhler har meldt seg ut av Ap. Samtidig er det ille å se kommentarer hvor Jan behandles som en avhopper fra en sekt».

Giskes sympati for Bøhlers situasjon handler antakelig om mer enn at han kan leve seg inn i opplevelsen av å være utfryst fra sentrale deler av partiet. Både Giske og Bøhler har framstått som representanter for den såkalte grasrota i partiet. Da Giske forsøkte å gjenreise seg politisk etter metoo-fallet, reiste han Trøndelag på kryss og tvers for å snakke med folk flest. Hans visjon var inspirert av den gamle Ap-høvdingen Martin Tranmæl, å vitalisere Ap som et folkeparti, å bygge organisasjonen nedenfra og opp.

Litt på samme måte som Jan Bøhler sykler rundt i Groruddalen og snakker med folk. Han har, gjennom personlige møter med egne velgere, bygget opp en folkelig profil som kanskje kan løfte Senterpartiet så høyt i storbyen Oslo at han kan bli stortingsrepresentant i enda en periode.

Begge to fusker dermed i det samme faget som Bøhlers nye sjef, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, har dyrket fram som en egen kunstart for politisk arbeid: Å snakke og lytte til vanlige folk - aller helst over en god kopp kaffe. Vedum markedsfører sitt parti som det sunne folkevettets røst, i opposisjon til en elite og et byråkrati som han mener lever stadig fjernere fra vanlige menneskers utfordringer.

Så når Giske bokbader Bøhler, er det sikkert bekvemt at det skjer i en av Senterpartiets sterkeste bastioner - Trøndelag. Her finner de nok større gjenklang enn i Oslo, der kommentatorene ikke har vært nådige med Bøhlers overgang. Da Bøhler beskrev sitt nye parti som et «folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk», fikk han passet påskrevet i både VG og Dagbladet: Hadde ikke Bøhler fått med seg at Senterpartiet var et parti for selveiende bønder og landets største grunneiere?

Det hele høres ut som en klasseanalyse fra tiden før kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935. Hvis vi ser på Senterpartiet med et litt mer moderne blikk, ser vi at partiet bruker mye energi på å fremme saker mange velgere er opptatt av. Ikke minst de som handler om sentralisering. Som Vedum selv sier: Store systemer gjør mennesker små, mens små systemer gjør mennesker store.

Det kan være like aktuelt i Groruddalen som i Stange.

