Du har frihet til å kle deg akkurat som du vil, Hadia

Mangler vi to glass vin for å bli den beste utgaven av oss selv?

Hadia Tajik har nylig gitt ut boka «Frihet. En politisk og personlig historie». Den siste uka har boka fått mye gratis markedsføring fra uventet hold. Nærmere bestemt fra fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Høibo er imidlertid ikke så opptatt av innholdet, men av formen. Hun mener det er et tilbakeskritt for likestillingen når Hadia Tajik velger et bokomslag med bilde av seg selv i en framoverlent positur, kledd i grønn velurdrakt og med høye stiletthæler.

I et debattrinnlegg i Stavanger Aftenblad mener Høibo at Aps nestleder både ødelegger for seg selv og andre kvinner som vil jobbe i politikken. Høibo argumenterer for at bildet i seg selv ikke er problematisk. Samtidig mener hun at «det feminiserte og seksualiserte portrettet» rokker ved troverdigheten til Tajiks politiske fortelling. Det blir malplassert med et lekkert ukebladlignende bilde der det ser ut som «Hadia Tajik er på veg heim frå glamourfest», samtidig som bokas første 50 sider handler om hvor viktig det er med fagforeningsarbeid. Det som virkelig har satt fyr på debatten, er Høibos retoriske spørsmål: «Er fargevalet og posituren meint å leie tankane mot 50 Shades of Grey?».

Jeg har ikke lest boka «Fifty Shades of Grey», men sett filmatiseringen i embeds medfør. Etter mitt syn er det en elendig film om nabojenta som med måpende gullfiskmunn innleder et forhold med en styrtrik mann med spesielle seksuelle preferanser. Og hvor rikingen krever at jenta kler seg i sexy klær i stedet for dongeribukse. Plottet er helt avleggs og kan minne om «Pretty woman», der en prostituert blir kjæreste med den rike horekunden sin (og endelig kan kjøpe seg dyre designerklær). For å legge den ballen død: Det er virkelig svært lite ved Tajiks bekledning og stil som minner om pinlig husmorpornofilm.

Karoline Holmboe Høibo har noen gode poeng når hun peker på at det er forventinger om at kvinner skal ta seg godt ut. Utseendet kan også bli brukt mot dem. Hun bruker Hillary Clinton som eksempel. I en aktuell dokumentar forteller Hillary hvor avgjørende utseendet var både for hennes egen suksess og for presidentmannen Bill. Hun måtte bytte ut kontaktlinser og føne håret i bølger. Hennes meninger var ikke nok. Men skal vi la dem som lager uskrevne regler få bestemme?

Det blir feil å opptre som overdommer og motepoliti for hvordan kvinner generelt og politikere spesielt skal kle seg og hva de skal signalisere. Feminisme betyr at kvinner skal få lov til å kle seg akkurat slik de vil. Å være feminist betyr ikke at du må se ut som et kjønnsløst takras. Ei dame i stiletthæler er vel så flink til å kjempe for folks rettigheter som en fyr i grå bilbukse. Det er dessuten ille at Høibo knytter Tajiks stil og utseende opp mot interne stridigheter og metoo i Arbeiderpartiet de siste årene. Det kan tolkes som at kvinner må droppe miniskjørt for å unngå å bli kløpet i rumpa. En slik antifeministisk 60-tallstankegang er virkelig et tilbakeskritt for likestillingen.

I en privat samtale med en venninne ville jeg nok vært litt enig med Høibo: Det er et litt snålt image Tajik og forlaget har valgt til boka. Er det ingen rådgivere som har hvisket henne i øret at denne stilen ikke er veldig arbeiderpartiaktig? Og er det ikke litt too much med disse ekstremt høye hælene? På en annen side, hvilken stil er egentlig sosialdemokratisk i ei tid hvor arbeiderklassen krymper og middelklassen eser ut? Mariusgenser og dongeribukse? Bevernylondress og tresko? Eller gud forby: Rød blazer over sort, høyhalset pologenser?

Men hva som er Ap-stil, er uinteressant. Hva jeg som privatperson synes om andres klær eller eller hva denne stilen signaliserer, er uinteressant. Selv om det eksisterer kleskoder for noen anledninger og i visse roller (ikke dra i slottsmiddag i lakk og lær, ikke besøk en moské i hotpants), er utseendet en privatsak. Meninger om hvorvidt glamorøs velur og et vakkert sminket ansikt er skivebom eller ikke, hører ikke hjemme i en offentlig samtale. Hadia Tajik er fri til å velge akkurat hva hun vil ha på seg på omslaget til sin egen bok.

