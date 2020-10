Å kalle noen «jævla soper» har gått ut på dato  

Mangler vi to glass vin for å bli den beste utgaven av oss selv?

Å kalle noen «jævla soper» er innenfor ytringsfriheten. I hvert fall ifølge Ofoten tingrett, som i januar frikjente et par som hadde kalt ei parkeringsvakt «jævla soper» og «homo». Saken ble riktignok ikke prøvd etter paragraf 185 om hatefulle ytringer («rasismeparagrafen»), men retten mente uansett at «homo» og «soper» ikke lenger er negative ord i samfunnsdebatten.

Selv om det kanskje er innenfor – og muligens i Nord-Norge, hvor språkbruken kan være «fargerik» - hever ikke slike skjellsord kvaliteten i det offentlige ordskiftet. Det hører heller ikke hjemme i en fotballkamp. Derfor er det helt naturlig at Kristiansund-spissen Flamur Kastrati får en reaksjon etter søndagens eliteseriekamp hvor han ropte «jævla soper» til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Mens Kastrati heldigvis klemte ut av seg en unnskyldning, selv om det satt langt inne, er det fotballsupportere som mener det får være grenser for politisk korrekthet. At det skytes verbalt fra hofta i kampens hete, må man tåle, lyder argumentet. Og vi har da ytringsfrihet?

Vi har ytringsfrihet og det betyr at du må tåle at andre sier noe som provoserer eller sårer deg. Men det betyr ikke at vi må fortsette å oppføre oss som degenerte idioter. Og ja, det kan bli litt masete med all denne politiske korrektheten, men noen ganger er politisk korrekthet det eneste rette.

Mens enkelte supportere synes fotballsjargongen er blitt for prippen (altså politisk korrekt), mener Frp-er Bård Hoksrud at Ikea er en politisk korrekt-versting. I denne sammenhengen blir begrepet brukt i en moderne kulturkamp, altså som et høyreorientert opprør mot de venstreintellektuelle.

Det er ikke noe nytt at Frp-ere raser mot Ikea. I fjor mente de at Ikea bevisst ignorerte den kristne jula når de kalte salgskampanjen før jul for «vinterfest» i stedet for noe med jul. Ifølge Frp er møbelgiganten redd for å støte fra seg kunder fra religiøse grupper som ikke feirer jul. Nå er Hoksrud forbanna fordi Ikea har byttet ut de superpopulære «kjøttbullarna» med planteboller. Jeg kan jo forstå ham, det er et savn når kjente og kjære matfavoritter forsvinner. Samtidig er det, selv om det er aldri så irriterende «PK», riktig å spise mindre kjøtt, siden kjøttproduksjon er dårlig for klimaet.

En episode fra Universitet i Bergen i fjor er derimot et godt eksempel på hvordan politisk korrekthet får vel mye plass. Under en forelesning nevnte psykologiprofessor Svein Larsen en undersøkelse som viste at tyske turister i Norge ikke så på seg selv som ordinære turister. I en bisetning sa han noe sånt som at «tyskerne har vært her før, nå åler de seg inn igjen».

Utsagnet, som sikkert skulle være en morsomhet med referanse til okkupasjonen, falt ikke i god jord hos en tysk student i salen. Studenten følte seg mobbet og sendte inn et varsel som ble merket som «trakassering, mobbing, diskriminering». Selv om professoren mente det ikke var noe å beklage, bedyret han at han ikke mente noe vondt med bemerkningen. Det endte opp med at ledelsen ga studenten en uforbeholden unnskyldning. Etter nok en klage sa ledelsen til professoren at han skal «frastå fra ytringer av denne typen (koblinger mellom tyskere som invaderte Norge og tyske turister i dag) da det nå er blitt klart at dette kan virke krenkende for tyske studenter». Professoren krevde på sin side en unnskyldning, men fikk i stedet munnkurv. Nylig ble det også kjent at studenten har hyret advokat og fikk 10 000 kroner i erstatning fordi saken lekket ut i mediene.

Vi må selvsagt tro på studenten som følte at «tyskervitsen» var langt over streken. Den som har bodd eller vært mye i Tyskland, vet at andre verdenskrig absolutt ikke er noe å tøyse med («Don’t mention the war»). Professoren, som også er blitt oppfattet som arrogant i denne saken, kunne med hell ha droppet vitsen.

Problemet er at en liten konflikt forårsaker en varslingssak og så mye formell baluba. Ikke minst er det farlig hvis vitenskapelige ansatte skal bedrive selvsensur i frykt for å si noe som andre i salen muligens opplever som krenkende. På den måten kan politisk korrekthet virke kvelende. Den beste løsningen er å snakke sammen og vise ydmykhet. Det er en omgangsform som ikke har gått ut på dato.

