Åpner ny butikk: – Jeg har inntrykk av at det er rom for noe slikt i Midtbyen

Saken oppdateres.

Nok en gang har Europa opplevd et grotesk angrep på det absolutte verdigrunnlaget, ytringsfriheten. En lærer ble på en grotesk måte likvidert, fordi han i undervisningen viste frem en karikatur av profeten Muhammed. I kjølvannet av at dette, kommer flere groteske angrep på helt uskyldige enkeltmennesker som lever i fred og harmoni. Hjernevaskede fundamentalister som i sin feighet angriper, med våpen, helt forsvarsløse ofre. Feig er egentlig en for veik formulering, men jeg finner ikke sterke nok formuleringer for å vise min avsky.

Jeg greier ikke etter beste evne å forstå at mennesker ikke aksepterer et ord eller en tegning. Finnes det en øverste grense for hva man kan karikere eller vitse med? Hvis grenser skal settes, eller at noen skal være likere enn andre og ikke kunne karikeres eller vitses med, hvem er da likest til å sette disse grensene? Vel, jeg har ikke registrert en stemme som er motstander av ytringsfriheten. Alle påstår at de er forkjempere for liberale verdier og ytringsfriheten. Men de fleste møter seg selv i døren når de opplever ytringer eller karikaturer som strider mot deres egen overbevisning. Jeg har selv blitt karikert og parodiert i hele mitt politiske liv. Jeg har sannsynligvis levert flere manus til revy og teater enn noen andre, og selvfølgelig følt meg «krenket». Jeg har sikkert også beveget meg på kanten når det gjelder kritikk til ulike artikler og påstander jeg har følt rimelig på kant med virkeligheten.

Etter den grufulle henrettelsen av læreren i Frankrike uttalte president Macron at ytringsfriheten er ufravikelig og 100 prosent. Macron får støtte av norske politikere fra venstre og høyre. Men: Er ytringsfriheten ufravikelig? Det mest ufyselig jeg kan tenke meg, er karikaturer eller vitser som trekker Holocaust i tvil. Tross 100 prosent ytringsfrihet i Frankrike (slik som Macron fremstiller det), ble franske Alain Soral dømt til ett års fengsel for å ha publisert en karikatur som harselerte med Holocaust.

Det har ikke manglet på protester, sanksjoner og sterke reaksjoner på karikaturer, påstander og ordet. I 2006 oppsto det en «konkurranse» om å «krenke» hverandre mest mulig da en redaktør for Irans største avis utlyste en karikaturkonkurranse om Holocaust. Dette skulle være et tilsvar Jyllandspostens karikatur av Mohammed, for å teste vestlig toleranse.

I 2006 kunne vi lese i Aftenposten: «Karikaturer av jøder vekker protester». Protestene kom etter en karikatur tegnet av Mette Hellenes i Morgenbladet. Tegningen viste en svartkledd, ortodoks jøde med frakkelommene full av penger, han skyter ned minst tre muslimer for å hevne et bagatellmessig tyveri. Stortingsrepresentant Dørum fra liberale Venstre reagerte sterkt på denne karikaturen.

I 2013 la Rubert Murdoch seg flat etter en karikatur av Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Karikaturen var en kommentar til valget i Israel, hvor Netanyahu bygger en mur over palestinere.

I 2018 reagerte Israel sterkt på en karikatur i Dagbladet, og krevde denne fjernet fra Dagbladet. Den var tegnet av Finn Graff og viser Netanyahu retter en knyttneve mot en druser. Bakteppet skulle være en lov som gjør ikke-jøder til annenrangs borger i Israel.

Ytringsfriheten er altså ikke 100 prosent, men reguleres i takt med hvor krenket «man blir, eller ønsker å bli». Jeg våger den påstand at feighet og terror slik vi er vitne til i Frankrike, kan settes på kontoen for blanding av religion og politikk.

Abraham og Moses er profeter både i islam, kristendommen og jødedommen, Moses blir betraktet som hebraisk profet, budbringer og leder i islam. Moses er også den viktigste profeten i jødedommen. Faktisk anser både jøder og muslimer Abraham som sin stamfar. Hvem plukker opp hansken og lager en karikatur som «krenker» alle?

Forresten, hva har covid-19 og staten til felles? Jo, begge stjeler dine helt ordinære friheter.

