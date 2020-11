Er det greit å sjekke barnas mobil – uten at de vet det?

To Brann-spillere koronasmittet – to lag må i karantene

En undersøkelse Norstat har utført for Røde kors og Telenor, viser at én av to foreldre sjekker barnas mobil uten samtykke. 52 prosent svarer at de som foreldre opplever at de har rett eller plikt til å gjør det. Seks av ti barn mener det ikke er greit av foreldrene snoker. Hvor går grensen? Skal du som forelder lese private meldinger mellom venner?

Barn har rett til privatliv, til en viss grad. Dette er presisert i FNs barnekonvensjon artikkel 16. Foreldre er de nærmeste til å vurdere hva som er best for barna sine når de vokser opp, og de fleste gjør dette på en fornuftig måte. Noen barn og unge har strenge foreldre når det gjelder sosiale medier, andre ikke. Barn og unge skal i løpet av barnealder og ungdomstid finne ut hvem de selv er, både deres identitet og deres digitale identitet. Den digitale identiteten er hvem du er på nettet, som er basert på hva du deler, liker, legger ut av bilder og rett og slett hvem du «er» på nettet. De unge er mer og mer på de digitale mediene, og det er et stort ansvar å skulle hjelpe dem å velge riktig vei fra ung alder. Åpenhet og ærlighet innad i familien er noe av det viktigste.

Både som IT-fagperson og som ung dame synes jeg det er hårreisende at foreldre sjekker barns mobiler uten samtykke, med mindre du har en klar indikasjon på at barnets liv eller helse står i fare, eller dersom du blir varslet av en annen forelder eller lærer om at barnet ditt har gjort noe som ikke er ok mot noen andre. Mange barn og unge kan oppleve vonde ting på nettet, og vi vil aldri klare å beskytte dem fra alt. Men det gir ikke deg som forelder automatisk rett til å sjekke. Jeg mener det er best å lage regler for barnet, ut ifra alder. Ha åpenhet rundt sosiale medier og skap rom for feil er mitt generelle råd. Her er mine anbefalinger for de ulike aldersgruppene:

6 til 10 år:

Barnet er under 13 år, ta derfor selv en vurdering på om barnet i det hele tatt skal ha sosiale medier eller mobiltelefon.

Ha regler på at barnet kun får ha ekte venner som er verifisert av dere og foreldrene til det andre barnet på sosiale medier eller telefonlisten sin.

Ta en «tilfeldig» sjekk av hvilke telefonnummer eller folk som barnet har vært i kontakt med en sjelden gang, men husk: Si ifra til barnet ditt før du tar mobilen, sitt gjerne sammen og se igjennom. Ser du et ukjent telefonnummer eller navn? Ikke gå inn på meldingen, men spør barnet ditt hvem det er først. Gå eventuelt inn på meldingene sammen, dersom det blir nødvendig. Husk at det er lov å gjøre feil! Ikke kjeft på barnet, men forklar reglene.

10 til 15 år:

Bestem hvilke sosiale medier barnet får lov å ha om det er under 13 år. Du som forelder må akseptere at de bruker sosiale medier frem til de fyller det.

Regelen om kun ekte venner som er verifisert av dere, gjelder også frem til fylte 15 år, men frem til 13 år synes jeg dere kan ta tilfeldige sjekker av dette, som beskrevet i aldersgruppen 6 til 10 år.

Mellom 13 og 15 år begynner mange å komme i pubertet og kanskje i flørt. Ikke sjekk private meldinger til barnet med mindre det er alvorlig eller at dere har fått en indikasjon på at barnet har gjort noe galt.

Sørg for en åpen dialog rundt ukjente og bekjente venner. Er det alle man trenger å ha?

15 til 18 år:

Jeg mener barnet nå er stort nok til å få legge til venner uten foreldres samtykke. Barna må få være venner med dem de vil, men snakk sammen om såkalte falske profiler – det er ikke alle som er den de utgir seg for å være.

Sjekk ikke telefonen til barna med mindre det er en klar indikasjon på at noe er galt. Spør gjerne barnet om hva de mener er ok at du sjekker.

Jeg mener barna nå kan få lov å ha mobil om natten, men pass på at de får i seg nok søvn.

For alle aldersgrupper gjelder dessuten det generelle rådet: Sørg for å ha nettvett på skolen, og samle gjerne FAU for felles regler, slik at barna vet hva at deres venner må forholde seg til en del av det samme.

Barns rett til privatliv er viktig, selv om det er viktig at du som forelder følger med. Pass på at dere skaper en trygg relasjon, i stedet for å overvåke barnet døgnet rundt. Prat sammen!