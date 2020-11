Fastlåst for uten grunn

Saken oppdateres.





Før tirsdag har jeg aldri tenkt over faren for å skli mot en annen, ukjent person noen meter unna når jeg sitter på en kirkebenk. Da prøvde lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H), på Dagsnytt 18 å forsvare siste ukes mest spesielle innstramming i koronatiltak. Den rammer et hardt presset kulturliv, uten at noen godt nok har klart å forsvare den.

Innstrammingen gjør at det er lov til å ha opp til 200 personer på kulturarrangement bare hvis det er fastmonterte seter. Kino og kulturhus kan fortsette som før. Konsertlokaler, bibliotek og andre steder med stoler i god avstand og bedre registrering og smittevern enn jeg har møtt de fleste andre steder, må redusere publikum med ytterligere 75 prosent. Det samme gjelder kirker. Kirkebenk regnes ikke som fastmontert sete.

Jeg støtter strenge, målrettede tiltak, særlig der hvor faren for smittespredning er størst, geografisk eller basert på data fra dyktige smittejegere. Da virker det ikke betryggende at deler av arbeidsliv og reiseliv hvor smittefaren er størst, har mer fleksible tiltak enn områder hvor smittespredningen har vært forsvinnende liten.

Det er ikke ofte jeg sitter på kirkebenk. Jeg lurer på om hen noen gang har vært på konsert i det siste, byråkraten som kom opp med begrepet «fastmonterte seter». Nå blir adventstida enda blåere. Sklir du først på en benk, er det størst fare for at det er mot gulvet.

