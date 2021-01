Lett å forstå at Oslo roper på mer vaksine

Sykehuskampen: Hadde jeg bestemt, ville Kristiansund vært Trøndelags vestligste by for lenge siden

Saken oppdateres.

Siden starten av november har Oslo-folk fått beskjed om å unngå andre Oslo-folk så langt det lar seg gjøre. Hjemmekontor på dagtid og ingenting å finne på på kveldstid eller i helgene. Alt fra stampuben og kino til treningssenter og svømmehaller har vært stengt. I snart tre måneder har hovedstaden praktisert sosial nedstenging, og nå er forbudslista blitt enda lengre takket være villsmitte av et mutert virus i nabokommunen.

Planene om en forsiktig gjenåpning ble erstattet med noe som ligner på en total lockdown.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjentar nå kravet han også kom med tidligere i vinter: Oslo og andre steder med høyt smittetrykk må prioriteres høyere når vaksiner fordeles. Oppdagelsen av et mutert virus uten kjent smittekilde i Nordre Follo styrker Johansens vaksinebønn.

- Helsemyndighetene sier at de ikke vet hvor det neste utbruddet vil oppstå, men vi vet at det trives blant folk. Og Oslo har mest folk, så vi vet med sikkerhet at det vil komme hit, sa Johansen på en pressekonferanse lørdag.

Hadde Trondheim vært i samme situasjon som hovedstaden, er sjansen stor for at trondhjemmerne hadde forventet samme krav fra ordfører Rita Ottervik (Ap). Johansens jobb nummer én er å sikre sin egen befolkning.

Derfor er det bra at det er regjeringen, og ikke byrådslederen i Oslo, som bestemmer landets vaksinestrategi.

I Norge fordeles vaksinene til kommunene basert på hvor mange av innbyggerne som regnes for å være i risikogruppene. En kommune med mange eldre vil derfor få flere vaksinedoser enn andre kommuner, men det tas ikke hensyn til hvor stort smittetrykket er.

I Politisk kvarter på NRK P2 mandag morgen fikk helseminister Bent Høie spørsmål om hvorfor det er rettferdig å sende vaksiner til steder med null smitte, samtidig som Oslo er nedstengt på tredje måned

Svaret viser hvor vanskelig det er å innfri Oslos ønske: - Da tar vi vekk beskyttelsen fra andre, og da må vi klare å stå i en diskusjon der andre kommuner som får utbrudd opplever at deres eldre, deres syke, ikke har fått den beskyttelsen.

Høyre-statsråden viste også til at det tar en måned fra vaksinen er gitt til den gir «fullverdig beskyttelse». Om Oslo-området nå prioriteres, må andre steder vente lenger med å vaksinere sine risikogrupper. Hva om et mutert, ekstra smittsomt virus uten kjent smittekilde dukker opp i Oppdal eller Trondheim eller Stjørdal mot slutten av uka? Den lange ventetida på analyser gjør at ingen kan slå fast med sikkerhet at deres område er fritt for den britiske varianten.

Tanken bak Norges fordelingspraksis er at vaksineringen først og fremst skal redusere risikoen for alvorlig sykdom og død. Når to doser trengs for full effekt og smitten sprer seg raskt, gir det i utgangspunktet mening å fordele likt over hele landet. Dessuten vet vi ennå ikke sikkert om vaksinen hindrer smittespredning. Samtidig kan ikke utdelingen av vaksine følge et fastlåst mønster uansett hva som skjer.

Rapporten fra ekspertgruppa som ga myndighetene råd om hvem som skulle prioriteres ved vaksinering, slår også fast at geografisk prioritering kan bli nødvendig: «En slik prioritering vil kunne bidra til å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død, samt motvirke en overbelastning av helsetjenesten». Dessuten kan de strengeste smitteverntiltakene løftes og en hardt prøvet befolkning og næringsliv kan gå fortere tilbake til noe som ligner på normalen.

Høie sier regjeringa vurderer «hvert døgn» om noen områder skal prioriteres foran andre. Foreløpig er svaret fra Folkehelseinstituttet at verken Oslo eller kommunene rundt rykker fram i køa. Smitteomfanget av den muterte varianten er ukjent, og tilgangen til vaksiner er begrenset. Når FHI får et bedre bilde av situasjonen, kan svaret bli et annet.

Valgene helsemyndighetene står overfor, er full av etiske dilemmaer. Det er lett å forstå protestene mot at millimeterrettferdighet gjør at vaksiner som kan redde liv og helse der smitten er stor, sendes ut til områder uten en eneste positiv koronatest. Like lett er det å se for seg ramaskriket til en distriktsordfører som om noen uker opplever at smitten sprer seg på et sykehjem som etter den opprinnelige planen hadde vært fullvaksinert om ikke Oslo-regionen ble prioritert.

Uansett hva de velger, må Høie og hans mannskap «klare å stå i diskusjonen». Jeg misunner dem ikke.