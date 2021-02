Gamestop-saken: Når internett okkuperer Wall Street

Her var det 20 dager under 20 minusgrader i januar

Verdien på aksjene til dataspillkjeden Gamestop har den siste tiden skapt full forvirring i finansverden. Forumbrukere på nettstedet Reddit har klart å kaste en velrettet skiftenøkkel i det velsmurte pengemaskineriet til enorme hedgefond på Wall Street. Jeg har storkost meg.

På overflaten er dette en perfekt underdoghistorie om en gjeng vanlige mennesker som gir en saftig uppercut til en gjeng milliardærer. På milliardærenes egen hjemmebane, til og med!

Men, akk… Som med stort sett alt som er morsomt og har sitt utspring på internett, er det bare morsomt en stund. For det er tilsynelatende alltid kun et spørsmål om tid før humringen stilner og erstattes av blodig alvor.

La meg prøve å oppsummere saken:

I den virkelige verden er Gamestop et selskap som ikke seiler opp som noen naturlig aksjevinner. Selskapet har meldt at de må legge ned 450 butikker på verdensbasis. I Norge har de lagt ned samtlige 28 butikker, inkludert tre i Trøndelag. Selskapet driver nemlig med butikksalg av spill. Fysiske kopier av spill. I dag kjøper de aller fleste spillene sine digitalt.

Mye tilsier derfor at en Gamestop-aksje ikke burde være verdt all verden – noe den heller ikke var, i fjor vinter.

Fordi Gamestop så ut til å slite, bestemte rike hedgefond som Melvin Capital seg for å «shorte» Gamestop-aksjen. Å «shorte» en aksje betyr i praksis å vedde på at den vil tape seg i verdi. Man «låner» en aksje, som selges for markedspris. På et tidspunkt må man kjøpe tilbake aksjen, og om markedsprisen er blitt lavere i mellomtiden, vil man ha tjent penger. Er prisen høyere, har man tapt penger.

Det ingen kunne forutse, var at noen brukere av forumet «r/WallStreetBets» på nettstedet Reddit bestemte seg for å slå et slag for Gamestop – og mot hedgefond som Melvin Capital. Og for et slag det skulle vise seg å bli.

Tilsynelatende drevet av en blanding av kjedsomhet og et ønske om å stikke kjepper i hjulene for rike Wall Street-folk, begynte forumbrukerne å kjøpe aksjen. Flere og flere kastet seg på, og til slutt hadde den stadig voksende gruppen med internettbaserte småinvestorer greid å drive prisen på Gamestop-aksjen til himmels. (Det hører med til historien at enkelte større investorer, uten tilknytning til Reddit, også investerte i aksjen)

Ledelsen i Gamestop skjønte sikkert ingenting idet de så aksjeverdien sin stige med over 2700 prosent. En Gamestop-aksje, som i fjor høst var verdt rundt 15 dollar, var på et tidspunkt i år verdt 483 dollar.

Hedgefondet Melvin Capital tapte over 56 milliarder kroner på det de sikkert anså som en «safe bet». 53 prosent av fondets kapital gikk tapt. I hovedsak på grunn av en horde Reddit-brukere med en aksjeinvesteringsapp på mobilen.

Historien om Gamestop har de siste ukene fenget en hel verden. Folk som ikke bryr seg det skapte grann om aksjer, har humret godt i barten av å lese om fotfolket som gav kaksene på Wall Street en velrettet smekk på pengepungen. En moderne klassiker av en underdog-fortelling.

En viktig lærdom fra denne saken, bør være: Aldri undervurder hvor mektig internhumor på et internettforum kan være.

Gamestop-affæren er heller ikke den første saken som understreker dette. «Dogecoin» ble i sin tid ble opprettet som en slags parodi på en kryptovaluta. Et «meme» i valutaform. Takket være nok en forumbasert investeringsaksjon, seilte Dogecoin her om dagen opp på topp ti-lista over verdens mest verdifulle kryptovalutaer.

Og det er og blir vanskelig å ikke bli bittelitt glad innerst i sjela si, ved tanken på at kaksete og selvhøytidelige finansfolk nå tvinges til å forholde seg til noe som ser slik ut:

Ifølge eksperter er det imidlertid gode grunner til å bekymre seg for internettkulturens inntog i finansverden. Det begynner å ligne på en universell regel at alt som starter som «noe moro på internett», på ett eller annet tidspunkt står i fare for å ødelegge verden. Reddit-brukernes aksjeeventyr har ifølge mange eksperter forandret spillet.

«Shorting» av aksjer har eksistert siden Napoleon satt ved makten, men Gamestop-affæren kan bli kroken på døra for praksisen, tror blant annet Bloomberg. Eksperter roper også varsku om at vi går ustabile tider i møte, nå som vanlige folk har innsett hvilken slagkraft de kan ha på markedet om de organiserer seg. Mange frykter, i forlengelsen av dette, at døra er blitt satt på gløtt for stadig mer ideologisk motivert aksje-aktivisme.

Det er mange grunner til å frykte konsekvensene av dette. Det er vil likevel være urimelig å beskylde disse Reddit-brukerne for å ha ødelagt systemet. Alt de har gjort, er å sette søkelyset på hvor sårbart systemet egentlig er.

Om Gamestop-saken har åpnet Pandoras eske, tyder det kanskje på at lokket aldri var godt nok festet.