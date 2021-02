Nå kommer metoo og tar Woody Allen

Saken oppdateres.

Søndag slippes ei bombe i overgrepsbeskyldningene som har rullet mot Woody Allen i snart 30 år. Metoo aktualiserte beskyldningene mot Allen. I hemmelighet har to av USAs fremste dokumentarfilmskapere laget tv-serien «Allen v. Farrow». I fire episoder over mer enn fire timer på HBO Nordic presenteres saken og beskyldningene mot Allen.

Jeg har sett alle episodene. Som filmelsker og fan av mange Allen-filmer, har jeg lenge prøvd å skille mellom liv og verk. Jeg mener fortsatt at han er en stor filmskaper og at de beste filmene hans er klassikere. Til tross for den bitre familiestriden. At statsadvokaten i Connecticut i 1993 valgte ikke å reise tiltale mot Allen for seksuelt misbruk av datteren, har lenge gjort det mulig å la de to versjonene i saken tale indirekte til Allens fordel.

Etter dette stiller det seg annerledes. Filmopptak av 7-årige Dylan Farrows beskrivelse av hva Allen skal ha gjort med henne i 1992, er det sterkeste i serien. Intervju hvor hun som 35-åring forteller om hvordan det har påvirket livet hennes, gjør at serien stiller offeret i sentrum og i mindre grad blir en sak om en forsmådd partner som beskylder eksmannen for misbruk av barn, i hevnakt.

Serien presenterer en rekke kilder som bygger opp under Dylans versjon og reiser tvil om prosessen da Allen ikke ble tiltalt for seksuelle overgrep. En av støttespillerne til Dylan er hennes lillebror Ronan Farrow. Han er sønn av Woody Allen og prisbelønt journalist for avsløringen som bidro til Harvey Weinsteins fall under metoo.

De oscarnominerte filmskaperne Amy Zierig og Kirby Dick har tidligere tatt for seg seksuelle overgrep i militæret i «The Invisible War» (2012), ved universitet i «The Hunting Ground» (2015) og i musikkbransjen i «On The Record» (2020). I «Allen v. Farrow» blir jenta som ble adoptert av Woody Allen og Mia Farrow som spedbarn i 1985, omsider hovedperson i historien.

Serien argumenterer for at Allen begikk seksuelle overgrep mot Dylan da hun var 7 år i 1992. Hver episode slutter med ord om at Allen tilbakeviser påstandene og ikke har villet la seg intervjue. Hans kone Soon-Yi Previn, som også er Mia Farrows adoptivdatter, har heller ikke stilt opp. Det samme gjelder det ene felles barnet til Woody Allen og Mia Farrow som støtter Allen, Moses Farrow.

Selv om serien har offerets perspektiv og tegner et bilde av Allen som overgriper, kommer Allen til orde i en rekke arkivopptak, samt i opplesning fra hans omstridte selvbiografi fra i fjor, «Apropos Nothing». Gjennom å spøke eller skylde på Mia Farrow blir han en ganske dårlig forsvarer for sin egen sak.

Serien beveger seg i et problematisk landskap når den kobler Allens filmer til bildet av ham som en mann fascinert av mindreårige. På den annen side er det påfallende hvor mange av hans filmer som skildrer forhold mellom unge jenter og eldre menn. Etter serien prøvde jeg å se igjen en av hans beste filmer, «Manhattan» (1979). Allen er en 42-årig manusforfatter som er sammen med ei 17-årig jente (Mariel Hemingway). Scener som når han omtaler henne som et barn og sier at hun skal nyte ham, gjør at det blir ei stund til neste gjensyn.

Den kulturelle motvinden mot den 85 år gamle filmskaperen og New York-ikonet vil tilta. De siste åra har en rekke skuespillere som har jobbet med Allen tatt avstand fra ham. Filmdistributører og forlag har trukket seg fra prosjekt. Det blir det nok mer av, selv om Allens mest standhaftige forsvarere vil finne en del å plukke på i serien.

Debatten om skillet mellom liv og verk er enklest med lite kjennskap til kunstnerliv. Plettfrie liv gir sjelden stor kunst. Med tida blir det kanskje lettere å le av Woody Allen igjen. Hans voksende problem er at det blir stadig vanskeligere å se filmene hans løsrevet fra saken. Selv i en uskyldig bagatell som hans siste film, «A Rainy Day in New York», rister jeg på hodet når den allenske fortellerstemmen spør: «Hvorfor virker eldre menn så tiltrekkende på kvinner?». Selv for eldre menn bør det bli vanskeligere å forsvare Woody Allen.





