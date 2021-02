En lettet Jensen gir seg på bunn

De gjorde en tabbe på Overvik. Er det det for sent å rette det opp?

Saken oppdateres.

Det er lenge siden Frp-leder Siv Jensen har virket like glad og sprudlende som da hun møtte pressen i Stortinget klokken 17.15 torsdag ettermiddag. 45 minutter tidligere hadde en invitasjon til pressekonferanse gått ut til landets politiske journalister. Ikke lenge etterpå meldte NRK at Jensen går av som partileder.

Les reaksjonene fra Trøndelag: – Det er forferdelig trist, men også forståelig

Jeg var ikke den eneste som ble overrasket. Kun den nærmeste kretsen visste om det på forhånd. Landsstyret i partiet trodde de skulle ha en strategisamling torsdag. I stedet fikk de vite at partilederen trekker seg.

Et lite hint kom på Facebook noen dager før. 14 februar viste en sprekkstolt Siv Jensen nemlig fram sin nye valp. «Dette er min valentine,» skrev hun og gratulerte samtidig alle mødre med morsdagen. Både valpen og mora var en sentral del av fortellingen da Jensen forklarte hvorfor hun gir seg nå. Hun har viet livet sitt til partiet. Nå vil hun ha mer tid til seg selv og sine nærmeste. Hun vil være datter, søster og tante. Ikke bare Frp-Siv.

SE BILDEGALLERI: Siv sitt politiske liv sett med trønderske telelinser

I skrivende stund har jeg liten grunn til å tvile på at dette er hovedgrunnen til at hun velger å trekke seg tilbake. Det har lenge vært snakket om at Siv Jensen er sliten. Selv ber hun om å bli trodd på at Frps elendige oppslutning på meningsmålingene ikke har noe med avgjørelsen å gjøre. Tvert om, sier hun. Krisemålingene fikk henne nesten til å ombestemme seg.

Det kan umulig være noen god følelse å gi seg på bunn. Da Jensen ble valgt inn på Stortinget i 1997 hadde Frp 15,3 prosent av velgerne i ryggen. I hennes første stortingsvalg som partileder, i 2009, fikk Frp rekordhøye 22,9 prosent.

De falt kraftig fire år senere, men Siv Jensen skrev likevel historie. Som første Frp-leder brakte hun partiet inn i regjering. I 2017 ble hun og resten av Solbergs mannskap gjenvalgt. Spådommene om at Frp ikke ville overleve fire år i regjering ble gjort til skamme.

Så startet nedturen.

Finansminister Jensen elsket jobben og ga den alt hun hadde. For mange i Frp ble hun for mye finansminister og for lite Frp-leder. Det murret hele veien, og de interne motstemmene snakket stadig høyere etter at Venstre og deretter KrF kom inn i regjering. Siv Jensen klarte å holde laget samlet helt til det ikke gikk lenger.

Etter kontroversene rundt den såkalte IS-kvinnen, som Norge hjalp hjem til landet fordi hun hadde et sykt barn, trakk Frp seg fra regjeringa. Å styre landet var ikke gøy, lenger. Kompromissene ble for mange og politikken for grå og kjedelig.

De skulle finne seg selv. Bli tydeligere. I stedet ble det pandemi og stortingssamarbeid med de rødgrønne partiene i firerbanen.

Finanspolitisk talskvinne og nestleder Sylvi Listhaug har fronta partiets koronahåndtering og vært Frps mest synlige politiker det siste året. Men det er tydeligvis lettere for Listhaug å bygge opp en fanskare på Facebook enn å lokke velgerne tilbake.

Så langt i februar har partiet et snitt på under åtte prosent på meningsmålingene, viser beregninger fra nettstedet Poll of polls.

Likevel peker Jensen på Listhaug som partiets neste leder. På landsmøtet i mai håper hun at Frp-delegatene også velger Ketil Solvik-Olsen som partiets første nestleder. Så langt tyder alt på at Jensen får viljen sin. Mannen som ville snakke om innvandringspolitikk med innestemme, skal dermed styre partiet sammen med kvinnen som tvert imot har ropt om farene ved innvandring hver gang hun har hatt sjansen.

Problemet for Frp er at den sjansen kommer sjeldnere og sjeldnere. Innvandringen til Norge er lav. Partiet må finne andre fronter å markere seg på. Er det noe Listhaug er god på, er det å snappe opp hva folk er opptatt av. Det er ikke tilfeldig at hun har markert seg som vindmøllemotstander og forkjemper for lavere ferjepriser.

Eks Frp-politiker og eks-statsråd Per Sandberg er overbevist om at det når blir mer mer nasjonalisme og mer misnøye med Listhaug ved roret.

Det blir i hvert fall en råere og mer rendyrket populisme.