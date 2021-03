Jubler for at Trondheim trosser regjeringas korona-anbefaling

Det pågår en opphetet debatt om skilting i Bymarka. Det er sikkert på sin plass. Min erfaring er at det er omtrent like ille på Byåsen. Det kan til og med være en sammenheng. Folk som bor på Byåsen eller må være der ofte, vet vel stort sett hvor de skal. Oss andre er det ikke så nøye med.

Mandag måtte jeg en tur til Lian. Etter å ha sett på kart og fått veien forklart, la jeg i vei. Jeg har funnet ut at det er for farlig å bruke dama på GPS på mobilen. Hun ber meg nemlig stadig om å ta en u-sving.

Å kjøre etter skilt på Byåsen er en såkalt «Catch 22»-situasjon: Det forutsetter at du kan veien. For det første er det så mange rundkjøringer at det ikke er rart at Petter Northug traff ei. For det andre virker det som en ond spøk at det eneste som er godt skilta på Byåsen, er veien til Heimdal. Etter ufrivillig sightseeing i snødrevet og guiding på telefon, fant jeg omsider fram.

På vei tilbake til sivilisasjonen gikk det like ille. Skiltene til sentrum er så forvirrende plassert at jeg plutselig var på Stavne. I den nye og forlengede køa ved Sluppen bru i ettermiddagsrushet tenkte jeg at det tross alt kunne vært verre. Jeg kunne fortsatt ha kjørt rundt på Byåsen.

