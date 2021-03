Å kjefte på Tix er som å kaste stein i glasshus

Her har de alle muligheter for å lykkes når krisen er over

«Hører du den språklige feilen i den nye låten til Tix», spurte NRK denne uka. Ja, mange av oss, både unge og eldre, hører den. For Tix synger «hva kan jeg si – for å få hun til å bli». Hvis han skulle fulgt rettskrivingsreglene, burde han sunget om hva han kan si for å få henne til å bli.

Å lete etter rettskrivingsfeil i poptekster er nok ikke det mest meningsfylte vi kan holde på med. NRK mente likevel at feilen til Tix er så interessant at de fikk en språkforsker til å kommentere den. Hun svarte naturlig nok at det er snakk om en språklig endring. Objektsformen «henne» kan være i ferd med å forsvinne, kanskje særlig blant de yngre.

Flere objektsformer svekkes, og om en del år kan det hende de er helt borte. Før i tida måtte vi for eksempel skrive «han slo ham». Nå er det like korrekt å skrive «han slo han», selv om en språklig nyanse forsvinner.

Foreløpig er det derimot feil å skrive «hun slo hun» og «de slo de». Det heter «de slo dem». Det siste bør mange eldre merke seg, for de har gått foran med et elendig eksempel. I årevis har mange av dem kuttet ut objektsformen «dem» og bablet i vei om at de for eksempel ikke er enige med «de» når det heter at de ikke er enige med dem.

Carl I. Hagen, som til høsten kan bli eldstemann på Stortinget, har holdt på slik så lenge jeg kan huske. Siv Jensen, etterfølgeren hans som partileder i Frp, fulgte i fotsporene hans. Det ble direkte komisk da hun i en radiodebatt for noen år siden sa at «vi må lære de norsk».

De som klager på at ungdommen ødelegger språket, bør huske at det kan være som å kaste glasshus på stein.

