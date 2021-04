Er Erna laget av teflon?

Saken oppdateres.

De siste ukene har landets statsminister vært under politietterforskning. Fredag fikk Erna Solberg (H) en bot på 20 000 kroner for brudd på smittevernreglene hun med stort alvor har bedt resten av oss følge.

Saken er såpass oppsiktsvekkende at utenlandske mediehus som The Guardian og Politico har omtalt den.

For Solberg er det mager trøst at hun ikke er alene. Også i utlandet finnes flere eksempler på at regjeringsmedlemmer har brutt sitt eget lands koronaregler. I New Zealand tok helseministeren med seg familien på en ulovlig strandtur. I Jordan deltok både innenriksministeren og justisministeren i et middagsselskap. I Irland koste landbruksministeren seg på en golfmiddag med over 80 gjester. Alle endte opp med å trekke seg etter at regelbruddene ble offentlig kjent.

Lite tyder på at Erna Solberg kommer til å gjøre det.

Her hjemme trekker mange, særlig på venstresida, paralleller til Åslaug Hagas stabburskandale i 2008 og Audun Lysbakkens jenteforsvarskandale i 2012. Sp-leder Haga trakk seg som olje- og energiminister etter et voldsomt mediekjør knyttet til ulovlig utleie av et stabbur. SV-leder Lysbakken gikk ut av regjeringa etter avsløringa om at hans departement brøt regelverket da de ga 154 000 kroner Jenteforsvaret, ei undergruppe av SVs eget ungdomsparti.

Felles for begge var at de ikke la alle kortene på bordet med en gang. I stedet sørget stadige presseoppslag for at de ble drevet fra skanse til skanse. Som de sier på engelsk: «It's not the crime, it's the cover-up».

Etter NRKs avsløring om regelbruddene under statsministerens 60-årsfeiring på Geilo, ga hun raskt en detaljert beskrivelse av hva som hadde skjedd. Hun la seg langflat, sa unnskyld og var flau.

Hennes politiske motstandere lå klokelig lavt i terrenget. Når det gjelder koronabrudd, er det skummelt å kaste stein. Sjansen er stor for å få glasskår i hodet. Særlig gjelder det for Ap, der nestleder Bjørnar Skjærans nachspiel i koronastengte Bodø nok har bidratt til å dempe partiets kritikk av Solberg. Dessuten vet de at Erna Solberg er populær. I opposisjonen murres det om at det «finnes egne regler for Erna». Internt i Ap er det ingen tvil om at reaksjonene hadde vært sterkere om Jonas Gahr Støre ble tatt for det samme.

Men ennå er det for tidlig å si om Solberg «går fri». I likhet med andre politikere som har gått i baret, er det etterspillet som har størst skadepotensial. De siste dagene har både NRK og VG hatt gode saker om spillet i kulissene, nærmere bestemt spillet i departementene. Stikkordene er hemmelighold og påstander om at Solberg har fått bistand fra embetsverket i straffesaken mot henne.

Først nektet Statsministerens kontor (SMK) å gi innsyn i dokumenter knyttet til etterforskninga av 60-årslaget på Geilo fordi de ikke ville påvirke politiets arbeid. Hemmeligholdet fikk kritikk fra både politisk og juridisk hold. Da politiet hadde konkludert og innsyn ble gitt, fikk media mer å skrive om. Det viste seg at samme dag som politiet startet sin etterforskning av Solberg, sendte Helsedepartementet en vurdering til SMK av om hun kunne ha brutt koronaforskriften.

Her så Ap ingen grunn til å ligge lavt i terrenget. – Dette går jo ikke an, sa stortingsrepresentant Cecilie Myrseth til VG. Ap-politikeren hevdet dokumentene viste at statsministeren fikk bistand fra Helse- og omsorgsdepartementet i hennes private straffesak.

Ifølge SMK skyldtes det hele en misforståelse. Statsministeren skal aldri ha ønsket noen rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo. Det framgår også av en e-post som ekspedisjonssjefen ved SMK sendte departementet noe senere samme dag, skriver NRK. Hensikten skal ha vært å skaffe en oversikt over hva som ble regnet som et arrangement under koronaforskriften, så de kunne gi korrekte svar til mediene.

Opposisjonen, med Ap i spissen, vil bite seg fast i alt som kan gi inntrykk av at statsministeren har brukt embetsverket til egen fordel. Samtidig skal det uansett mye til for at de krever at hun må gå. Mens en menig statsråd kan trekke seg for å skape ro for resten av regjeringa, må hele regjeringa søke avskjed om statsministeren må gå. Noen måneder før et valg frister det verken opposisjonen eller posisjonen.

Om det ikke kommer flere avsløringer nå, er min spådom at også kritikken om bruken av embetsverket preller av. Men kommer det mer, kan Solberg og Høyre bli hardt straffet av velgerne. Også teflon kan få riper, og da sitter møkka fast.

