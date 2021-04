Det er makt i de reiste never

Gunnar Garfors har reist Norge rundt i ni måneder. Her er hans beste tips for unike turer

De to store, internasjonale sakene som har dominert nyhetsbildet denne uka er så forskjellige at det er grunn til å være varsom med å trekke paralleller mellom dem. Likevel vil nok både rask torpedering av planene om en Super League i fotball og en historisk dom mot en amerikansk politimann for drap på en svart mann, fungere som inspirasjonskilder til ny, gammeldags protest som virkemiddel.

Fra søndagens kunngjøring av nyheten om at tolv av verdens største og mest populære fotballklubber skulle danne sin egen superliga – med utsikt til enorme inntekter – tok det bare to døgn før alle de seks britiske klubbene hadde ombestemt seg. Jeg tror ikke det var fordømmelsen av planene fra statsminister Boris Johnson, som ifølge regjeringskilder ikke engang skal ha et favorittlag, som fikk Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool og Tottenham til å trekke seg fra ligaen i løpet av noen timer tirsdag kveld.

Trusselen fra det europeiske fotballforbundet Uefa om dramatiske konsekvenser for lag og spillere som deltar i Super League veide nok tyngre. Det spørs likevel om det ikke var reaksjonene fra trofaste fans av britiske fotballklubber som fikk de engelske klubbene, anført av Chelsea, én etter én, til å trekke seg fra superligaen.

Demonstrasjoner, som før Chelseas kamp tirsdag kveld mot Brighton, samt et massivt raseri fra lidenskapelige og hittil trofaste fans langt utenfor England, satte spillere og trenere i en beklemt posisjon. Saken viser den enorme og økende avstanden mellom mange av eierne og investorene i flere av verdens mest populære fotballklubber og fansen, samt til dels spillere/trenere. Det var neppe tilfeldig at NRK måtte til den norske supporterklubben til Real Madrid for å finne en supporter som var relativt positiv til planene om en Super League. Den spanske storklubben er ikke akkurat kjent for solidaritet.

Lidenskapen som ligger i fankultur og fansens vilje til å bruke mange penger på lidenskapen, har sammen med prisen for tv-rettigheter gjort toppfotball til en milliardindustri. Korona har vært et hardt slag mot økonomien til storklubber, men eiere og toppledelse har tilsynelatende tatt publikum og fans for gitt. De har undervurdert det som for mange er noe av det viktigste med å bruke mye tid og penger på fotball: Drømmen om en gang å bli best, eller i det minste å slå de som tror de er best.

Sosiale protestaksjoner, som Black Lives Matter og borgerrettskamp generelt, har en helt annen historie og drivkraft. Demonstrasjoner foran Chelseas kamp i London tirsdag og ved rettssaken mot eks-politimannen Derek Chauvin i Minneapolis for drap på George Floyd, foregikk omtrent samtidig. Det er ikke mulig å fastslå at Black Lives Matter-kampanjen påvirket domsavgjørelsen.

Politiets første nyhetsmelding om Floyds død i 2020 hadde ikke akkurat kime til en historisk drapsdom mot en politimann i USA. «Mann døde etter medisinsk hendelse under pågripelse», var tittelen. At en politimann blir holdt rettslig ansvarlig for å ha drept en afroamerikaner, er svært sjeldent i USA.

Forbrukermakt og fankultur er nyere begrep enn politisk protestaksjon og rettighetskamp, men tida har ikke løpt fra noen av dem. De norske vindmølleaktivistene har ikke fått stoppet mange planlagte vindkraftverk, men de har gjort det langt vanskeligere å få gjennomslag for nye vindturbiner i norsk natur i tida som kommer.

Ifølge E24 har mange norske kunder av Sbanken byttet eller truet med å bytte bank etter at DNB nylig la inn bud på banken. Noen er kunder av Sbanken delvis på grunn av at vi ikke vil være kunder av DNB. Det er lettere å skifte bank enn å skifte favorittlag, men langt vanskeligere å gi eiere og ledelse en lærepenge i finanssektoren. Det er neppe tilfeldig at den amerikanske investeringsbanken JP Morgan var sentral i planen om Super League. Ukas store internasjonale saker om fotball og rasisme viser likevel at makten som ligger i rettferdig harme, ikke bør undervurderes.

