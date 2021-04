Outsidernes store Oscar-sjanse

- Bente og Egil bruker så mye penger på våre konserter at jeg frykter for arven til ungene

Den 92. oscarutdelingen i 2020 foregikk 9. februar 2020, før kinobransjen og mye av verden gikk av hengslene på grunn av et virus. Likevel var fjorårets utdeling banebrytende, fordi sørkoreanske «Parasitt» fikk flere av de gjeveste prisene foran Hollywoods storfilmer. Søndagens prisutdeling vil bli preget av at mange av storfilmene som skulle hatt premiere siste år fortsatt står på vent til bedre tider for kinobesøk. Andre ble flyttet til strømmepremiere.

Årets utdeling vil derfor preges av at en større andel av de nominerte har hatt premiere på strømmetjenester enn før. Med hele 40 nominasjoner til filmer produsert for eller distribuert av Netflix, har de i år omtrent samme posisjon som de største Hollywood-selskapene hadde på 40-tallet når det gjelder andel nominasjoner.

Når det gjelder kvaliteten på de beste filmene står ikke årgangen tilbake for vanligere år. Det vil være omtrent like gledelig og fortjent om «Nomadland» får den gjeveste prisen for beste film i år som triumfen til «Parasitt» var i fjor. Regissør Chloé Zhao er født i Kina, men studerte film og bor i USA, og er den beste realisten i nyere amerikansk film.

«Nomadland» skildrer amerikanere som har måttet selge hus og hjem og livnærer seg av midlertidige jobber og bor i bilen. Frances McDormand spiller hovedrollen, i en unik film, utsøkt spilt, skrevet og regissert. Den er nominert til seks av de tyngste prisene og hadde premiere på Cinemateket i Trondheim hvor den fortsatt vises framover.

Det norske oscarhåpet, Anders Hammes kortfilmdokumentar «Do Not Split», vinner neppe. Ikke bare fordi Kina misliker filmen om demonstrasjoner i Hongkong, men også fordi den røffe flue-på-veggen-skildringen er mindre tradisjonelt fortellende enn oscarvinnere flest. Hvis Thomas Vinterberg snapper regiprisen eller prisen for beste ikke-amerikanske film for «Et glass til», fortjener Sturla Brandth Grøvlens foto noe av æren for nok en dansk triumf.

Av strømmefilmene som kjemper om prisen for beste film, er de to politiske dramaene «The Trial Of The Chicago 7» og «Judas and the Black Messiah» i fremste rekke, selv om Hollywood ofte priser lekre filmer om Hollywood som David Finchers «Mank» om dramaet bak det som ofte kalles verdens beste film, Orson Welles «Citizen Kane».

To av de sterkeste heatene er dokumentarklassen og klassen for beste ikke-amerikanske film. Klarer de to beste dokumentarene, rumenske «Collective» fra HBO og amerikanske «Time» å matche en sørafrikansk blekksprut i «My Octopus Teacher»? Og klarer den samme rumenske eller bosniske «Quo vadis, Aida?» å hevde seg mot Mads Mikkelsen i rus og dans i «Et glass til»?

Til skuespillere ville jeg gitt hovedrollepris til Riz Ahmed som hørselsskadd trommis i «Sound Of Metal», men det spørs om ikke altfor tidlig døde Chadwick Boseman æres for hans siste rolle, som musiker i «Ma Rainey's Black Bottom». Hadde hun ikke hatt to priser fra før ville Frances McDormand vært favoritt for kvinnelig hovedrolle, men derfor er Carey Mulligan sterk utfordrer. Daniel Kaluuya bør få birollepris for «Judas and the Black Messiah», mens Yuh-Jung Youn er favoritt i kvinneklassen for «Minari» som ennå ikke har hatt norsk premiere.

Mest sannsynlige prisvinner av alle er «Soul» av Disney/Pixar for beste animasjonsfilm. Mest fordi selskapet som regel vinner den kategorien, ikke fordi filmen er bedre enn irske «Wolfwalkers». Showet vil definitivt bli annerledes i år, men til tross for korona blir det et liveshow, for første gang produsert av regissør Steven Soderberg. Det er ikke lagt opp til teams/zoom-deltagelse, så det blir interessant å se hvordan glamourshowet vil arte seg i en pandemi.

