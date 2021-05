Listhaugs Sp-flørt kan koste henne dyrt

Totaloppusset for under én million

«Rett i strupen på Vedum» var tittelen på Dagbladets intervju med Sylvi Listhaug i slutten av januar i fjor. Den gang ryddet hun regjeringskontoret og hadde høye ambisjoner om hvordan Fremskrittspartiet skulle vokse i opposisjon. Oppskriften var å hente tilbake velgerne som hadde forsvunnet til Senterpartiet. – Nå kommer originalen tilbake, og som vi vet er originalen alltid bedre enn kopien, sa en selvsikker Frp-nestleder.

Nå, ett og et halvt år senere, kan vi slå fast at jobben ikke var så enkel som Listhaug ga inntrykk av. I snitt ligger Frp fortsatt rundt ti prosent på meningsmålingene, over fem prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2017. Ingenting å rope hurra for, med andre ord. Samtidig viser målingene at partiet ikke har stanset lekkasjen til Senterpartiet. Faktisk er det få andre partier i Trøndelag som mister en like stor prosent av velgerne sine til nettopp Sp, viser NRKs Norstat-måling fra april.

Så hva gjør Listhaug nå, for å vinne dem tilbake? Før helgas landsmøte snakker Fremskrittspartiets påtroppende leder varmt om Senterpartiet og inviterer dem til regjeringssamarbeid. Hun vet godt at sjansen for at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal i regjering med Høyre og Frp etter årets valg er lik null. Hvorfor snakker hun likevel om samarbeid i framtida? Fordi en slik invitasjon også gir henne anledning til å klistre Sp til to partier de helst ikke vil assosieres med. Som hun nylig sa til VG: – Men så er det dessverre sånn at Sp har valgt å heller samarbeide med kommunistpartiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne, enn med Frp.

Både Rødt og MDG står lavt i kurs hos Senterpartiets velgere. Særlig upopulære er de trolig blant velgerne som Frp og Sp konkurrer om. Listhaugs håp er at velgernes aversjon mot MDGs bompengekjærlighet og veganburgere skal skremme dem fra å stemme Sp. Likevel er det høyt spill. Det er minst fire grunner til at det kan slå helt feil ut.

For det første har Sp-lederen kontant avvist ethvert samarbeid med MDG og Rødt. Senterpartiets førstevalg er en regjering med Ap og Sp. Om Rødt eller MDG havner på vippen, åpner Sp for en mindretallsregjering som søker såkalt vekslende flertall. Det betyr at de står fritt til å samarbeide med alle partier på Stortinget fra sak til sak. I diskusjonen om det er en sannsynlig løsning eller ei, vil mange velgere kjapt miste interessen. Men hovedbudskapet får de med seg: Vedum vil ikke ha noe med MDG og Rødt å gjøre.

For det andre gir Listhaugs «åpne dør» Vedum muligheten til å smelle den hardt igjen. Der Frp vil klistre Sp til Rødt og MDG, blir de selv klistra til regjeringas omstridte reformer. Sp har i stor grad vokst seg store på velgernes misnøye mot sentralisering. Vedum har ingen planer om å la dem glemme at mye av det skjedde på Frps vakt. Politireformen ble innført mens Frp satt med justisministeren, og på Stortinget spilte Frp en sentral rolle da (noen få) kommuner og (ganske mange) fylker ble slått sammen med tvang. Om det ikke gjør susen, kan han alltids hente fram den gamle kronikken fra 2010 der Listhaug kaller landbrukspolitikken «kommunisme på norsk».

For det tredje gir Listhaugs åpning for et fremtidig Sp-samarbeid velgerne klar beskjed om at de to partiene ikke er så ulike. Dermed gir hun Sp et slags godkjentstempel, og bekrefter overfor de som kan kalles protestvelgere at også Sp er partiet for «folk flest».

For det fjerde vitner strategien om dårlig selvtillit på egen politikks vegne. Listhaug kunne ha snakket mer om hvorfor hun mener Frps tro på markedsøkonomiske prinsipper i landbruket er bedre for norske bønder enn Sp-linja med store, statlige subsidier. Hun kunne ha trukket fram hvorfor Frp mener mer statlig styring i eldreomsorgen sikrer eldre over hele landet et bedre tilbud, eller vist til hvordan kutt i formuesskatten er bra for små og store norskeide arbeidsgivere i distriktene. I stedet inviterer hun Sp til samarbeid og beklager at de «heller har valgt Rødt og MDG».

Før valget i 2013 var det Frp som ble brukt som fugleskremsel. På inn- og utpust snakket de rødgrønne om at en stemme til ett av de andre borgerlige partiene var en stemme til Frp i regjering. Skremmetaktikken fungerte ikke for dem. Jeg tror ikke den vil fungere for Listhaug og co. heller. Velgerne har en tendens til å stemme på det partiet de er mest enige med.