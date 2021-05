Mitt største ønske var å være normal

Skolebyråden: Stor sannsynlighet for at alle muntlige eksamener i Oslo avlyses

En dag vil det du hater mest med deg selv, bli noe av det du verdsetter mest. Evnen til å elske den du vil og stoltheten til å være den du er. Jeg trodde ikke på det den gangen jeg leste det for første gang på en amerikansk nettside. Da jeg var 4 år, elsket jeg å kle meg ut i de lekreste antrekk, spesielt som dronning Sonja. Med glitter, glam og høye heler, stilte jeg opp de andre barna i barnehagen opp i korformasjon og krevde at de skulle synge Wenche Myhre, selvfølgelig mens jeg dirigerte.

Det var først åtte år senere, sommeren før jeg fylte 12 år, at jeg klarte å sette ord på, overfor meg selv, hva det var som gjorde meg annerledes, og jeg hatet det.

Jeg er homo. «Dere gutter: Om en gutt tar deg i hånda, vil du jo ikke det. Gutter skal ikke holde hender med andre gutter», sa kampsportinstruktøren på tidlig 2000-tall til 15-20 barneskolebarn. Han skulle forklare hvordan man kommer seg ut av et håndgrep. Jeg var et av de barna, men jeg skjønte ikke hvorfor det var galt. Jeg ville jo holde hånda til en gutt – ikke ei jente. Man anslår at omtrent 3 – 5 prosent av befolkningen identifiserer seg som homofil eller lesbisk, rundt én til to i hver skoleklasse. Noen sikker statistikk finnes ikke.

Dokumentaren «Be – skitne, syndige meg» fra 2001, fortalte om Bjørn Erik på 19 år som forsvant fra sitt hjem i 1992. Han var homofil, og han var kristen. Han var med i en menighet som mente at homofili kunne kureres. Bjørn Erik har fortsatt ikke kommet hjem. Undersøkelser fra USA, viser at nesten hver tredje ungdom som har blitt utsatt for reorienteringsterapi, har prøvd å ta sitt eget liv. Høsten 2019 publiserte VGTV en dokumentarserie om homoterapi, også kalt reorienteringsterapi, der tilhengerne mener man kan endre seksuell orientering og kjønnsidentitet til LHBT-personer (lesbiske, homofile og transpersoner).

Kort tid etter dokumentarserien på VGTV ble sluppet, kom åtte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet med et forslag om å forby homoterapi. Det ble flertall i Stortinget for å utrede muligheten for slikt forbud. Siden den gang, har det skjedd minimalt. Utredningen har fortsatt ikke kommet, nesten halvannet år senere. Det er fortsatt lov til å bedrive denne formen for «terapi». Kulturminister Abid Raja (V) ønsker et slikt forbud, men han peker på at det er en juridisk kompleks oppgave å utrede det. Dilemmaet er om det griper inn religionsfriheten, ytringsfriheten og retten til privatliv.

Du skal ikke tåle så inderlig vel. Fram til 1972 kunne man straffes med fengsel i inntil ett år for å være homo. I 1982 frarådet Sosialdepartementet å bruke homofili som en sykdomsdiagnose. Vi liker å tro at vi har kommet langt, likevel er det fortsatt kriminelt i 69 land i verden. I åtte land kan man dømmes til døden. I Polen har over 100 kommuner blitt erklært som LHBT-frie soner. I Russland risikerer man å miste jobben og kontakten med familien sin ved å være åpen. Også i Norge hører vi historier om personer som fryses ut av familien sin og LHBT-personer som utsettes for vold.

«Det er ikke overalt jeg tør å holde hender med kona mi», fortalte en lesbisk venninne til meg. Ikke fordi hun ikke er glad i kona, men fordi hun frykter for sikkerheten. Min lesbiske venninne er ikke alene. I 2019 mottok politiet 122 anmeldelser om hatkriminalitet på bakgrunn av seksuell orientering, ifølge Bufdir (Barne-, ungdoms- og likestillingsdirektoratet). Det er all grunn til å tro at det er store mørketall. I politiets innbyggerundersøkelse fra 2019 svarte kun én av fem som hadde vært utsatt for hatkriminalitet at de hadde anmeldt dette.

«Syndere som dere vil brenne i helvete.» Det var meldingen trondheimspolitiker Gjermund Bungum Gorset fikk etter å ha lagt ut et bilde av seg selv og sin kjæreste på Instagram. Meldingen ble anmeldt, uten at det fikk noen konsekvenser. Også tidligere Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg har opplevd å få hatefulle meldinger, etter at han kom med kritikk mot enkelte kristne miljøer, ifølge en reportasje i NRK Trøndelag i 2019.

Vi trenger pride så lenge ikke alle får elske og være seg selv. Over hele verden arrangeres pride, en feiring av kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Jeg har vært med flere ganger – både i Norge og i utlandet. Jeg viser med det solidaritet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Jeg vet hvor alene og fanget man føler seg, når du selv og verden forventer at du er heterofil. Når du er redd, angstfull og alt du drømmer om, er å holde den hånden du vil og være den du føler at du er.

Årene etter at jeg klarte å innrømme overfor meg selv at jeg var homo, kan beskrives som en berg- og dalbane. Ingen ønsker å være annerledes, spesielt ikke når man går på ungdomsskolen og prøver å passe inn. Mitt største ønske var å være normal. Jeg prøvde å fortrenge, jeg ba til Gud og jeg såret, både andre og meg selv. Sommeren 2010 valgte jeg å ta steget ut av skapet og stå opp for hvem jeg var. Det var skummelt. Hvordan ville de jeg var glad i, akseptere at jeg ville ha guttekjæreste? Det gikk bra.

Jeg tror faktisk ikke noen ble særlige overrasket, så det ble ingen sensasjon. Takket være gode mennesker har jeg møtt en aksept som ikke alle er så heldige at de får oppleve. Jeg ble ikke frosset ut av familien, eller sendt i homoterapi. Det tok meg noen år før jeg forstod at jeg var normal – I was born this way, baby. Vi er jo alle, tross alt, litt skeive i skøyta.

En dag vil det du hater mest med deg selv, bli noe av det du verdsetter mest. Evnen til å elske den du vil og stoltheten til å være den du er. Jeg lover deg.