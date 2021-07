Det er også deg de vil skyte

Det største RBK-salget på fire år: - Fett å se at det skjer noe

Kjøper tomt på 45 mål for å bygge ny fabrikk på Levanger

Monica og Camilla trodde ikke på det da de ble gravide for andre gang

Var på flukt i seks dager - siktet for elleve forhold

Sex-nekt for klimaet

Saken oppdateres.

22. juli er mye mer enn en dag hvor vi som folk skal vise solidaritet med AUF. Dette er dagen hvor vi hvert år bør slå ring om det liberale demokratiet. For Anders Behring Breiviks trosfeller vil mange av oss til livs.

Er du en kvinne som ønsker de samme mulighetene som menn i det norske samfunnet? Tror du på vitenskapen? Er du en ikke-vestlig innvandrer? Jøde? Same? Er du skeiv? Tilhører du sentrum- eller høyresiden i politikken og støtter de nevnte gruppene eller sakene? Eller sogner du til venstresiden? Da er du ifølge terroristen som drepte for fote på Utøya, eller hans åndsbrødre i ytre høyre, en forræder, en landssviker eller et utskudd som samfunnet bør renses for.

Hadde du vært på Utøya i 2011 ville terroristen ha forsøkt å drepe deg også. Derfor tilhører 22. juli deg. Du sto som en skygge bak de mange ungdommene som falt i kuleregnet for ti år siden. Derfor bør denne dagen etableres som en ny offentlig høytidsdag, for felles markering av det liberale demokratiet. Aller helst av sittende regjering.

LES OGSÅ: Daniel Johansen: Drapene vi ikke ville se

22. juli er datoen da de verdiene som det tverrpolitiske flertallet i Norge støtter, kom under sitt hardeste angrep i fredstid. Ofrene var ikke soldater, men barn, unge og offentlig ansatte. Da terroristen vandret rundt på Utøya og jaktet barn så han ikke livredde tenåringer, han så fiender. Så brutal og moralsk forkrøplet er ytre høyres virkelighet.

Arbeiderpartiet og AUF er de nye høyreekstremes utpekte hovedfiender i Norge. Det var ingen tilfeldighet at nettopp Utøya ble angrepet. Konspirasjonsteoriene om sosialdemokratene er like spinnville her til lands, som vrangforestillingene er om demokratene blant Donald Trumps disipler i USA.

Samtidig må du merke deg hva som skjer i de landene hvor ytre høyres politikk får gjennomslag. Der rammes nemlig ikke bare de primære fiendene. De går ubønnhørlig også etter minoritetene, så kveler de alle tilkjempede rettigheter, og angriper dermed hele folket. I land etter land.

LES OGSÅ: Røyken har lagt seg i Washington – snart er det vår tur

Det kan hende du bare assosierer deg med noen av de gruppene eller sakene som ble nevnt over, men det bryr ikke ytre høyre seg noe om. I deres forskrudde virkelighet finnes kun deres støttespillere, også finnes det utøy og forrædere. I land som Polen, Ungarn, Georgia og Brasil er det forskjellig hvilke grupper, minoriteter eller rettigheter som angripes først, men mønstret er forutsigbart som solens gang rundt jorda: Om man ikke begynner å jage alle samtidig, blir alle jaget til slutt.

I morgen, på den siste lørdagen før tiårsmarkeringen av terroren 22. juli, skal Stopp islamiseringen av Norge (Sian), stå på Torvet i Trondheim og la sitt hat regne over vårt viktigste offentlige rom. De skyr altså ingen midler for å skape oppmerksomhet. Heldigvis er de fortsatt imponerende få her i landet, mens vi som de hater, er uendelig mange.

Se panelsamtalen: Renate Tårnes, Sofie Rosten Løvdahl og Hallvard Notaker om det vanskelige oppgjøret etter 22. juli

I ti år har ytre høyres mangehodede troll manipulert hele vårt samfunn til å tro at tydeligheten av deres stemmer i offentligheten er selve lakmustesten på om vi fortsatt er et fritt og åpent samfunn. Og jo mer vi har dekket bordet for dem, jo sterkere har de blitt. Ikke la dem få lov til å manipulere oss i morgen.

Som et alternativ til hylende hatprat og konspirasjoner på Torvet har AUF kalt inn til en folkefest i morgen klokka 13 på 22. juli-plassen bak Vår Frue kirke. Heller enn å la Sian sette premissene for denne lørdagen, kan vi være med på å feire de verdiene som de aller fleste av oss støtter opp om.

Kom derfor hit og vær sammen med oss andre som ytre høyre vil deportere, internere, skyte eller henge. Kom og vær en del av et fellesskap med flertallet. Ikke stå alene og kjenn på hvor liten du er i møte med en strøm av hat beskyttet bak politisperringer.

La oss slutte med å te oss som møll rundt en glødelampe overfor disse menneskene. La oss snu denne onde sirkelen i morgen. Kom til monumentet over de som døde fordi de trodde på våre felles verdier. La for en gangs skyld de som prediker hat føle seg alene, og ikke de som lever og ånder for det motsatte.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !