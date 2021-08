Smittetallene skaper bekymring. Igjen. Allerede tidlig i mars i år sa statsminister Erna Solberg (H) at vi måtte over en bakketopp til. Den bakken er blitt mye lengre enn mange regnet med. For nå er det smitte på flere skoler i Trondheim. Mange sitter i karantene, og kommuneoverlegen sier at situasjonen er uoversiktlig.