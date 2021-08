Deltagjengen på fest

Sp-Vedum tror fortsatt på dobling i Trøndelag: - Vi har et enormt potensiale

Telefonsamtalen til Røkke fra Witzøe startet et industrieventyr

Kulturlivet har våknet - her er elleve helgetips i Trondheim

Tenåring siktet for uaktsomt bildrap etter at kameraten døde etter bilulykken

Viktig at flere unge stemmer

En lettere fremtid for oss blødende kvinner!

Viktig at flere unge stemmer

Saken oppdateres.

For mange av oss som bor i og bruker sentrum av byen mye, var det ikke akkurat rakettforskning å forutse de siste dagers nyhetsmeldinger om rekordsmitte og store ukontrollerte utbrudd i Trondheim, særlig knyttet til studentmiljø.

For egen del forutså jeg det da jeg våknet drøyt 02.00 forrige torsdag morgen av at det hørtes ut som om et par tusen mennesker sto utenfor soveromsvinduet og øvde seg på å være britiske fotballsupportere. Allsangen låt som ei lunte til ei smittebombe.

En liten halvtime senere kom politiet og geleidet en usannsynlig stor mengde mennesker ut av en av et hus i nabolaget. Mange i bar overkropp, svette etter å hoppet opp og ned og sunget, eller mer presist brølt i noen timer. Om én av dem har covid, vil snart mange få det, tenkte jeg.

I parkene og på arrangement på kveldstid har det sett ut som ordnede forhold, men etter nachspielene i hus og bakgård å dømme, har det minnet mer om smittefest enn smittevern.

I fjor var det ille nok med gauling av Di Derre og D.D.E. langt utpå morgenen. Når allsangen runger blant mange, mange flere og i form av gitarriffet på «Seven Nation Army» og «Ja vi elsker»(!), er det ikke bare smitte som gir grunn til bekymring for ungdommen nå til dags. En av de få gode følgene av pandemien, har vært en økende forståelse av at allsang er en uting. Det burde en god fadder lære kommende rakettforskere og andre studenter først som sist.

(PS - bildet i toppen av saken er tatt på Samfundet i starten av fadderuka og er ikke en illustrasjon fra nachspillene i teksten)

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg